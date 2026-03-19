“Il fuoco dentro”: a Rimini l’evento finale sul mondo emotivo degli adolescenti

Il 18 aprile all’ISSR “A. Marvelli” incontro partecipativo tra giovani, genitori ed educatori

Si terrà sabato 18 aprile 2026, dalle 15 alle 18, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (via Covignano 265, Rimini), l’evento conclusivo del Per-Corso AAC (Ascolto Attivo Cercasi): “Il fuoco dentro. Adolescenti e vita emotiva”.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Paolo VI di Rimini, dall’ISSR “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

L’appuntamento finale sarà organizzato nella forma partecipativa del World Café, per favorire il dialogo tra adulti e adolescenti sui temi dell’educazione affettiva e della vita emotiva dei ragazzi e delle ragazze. Sarà possibile partecipare anche in modalità online.

Interverranno i docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Vanna Iori (in collegamento online), Adriano Ellena e Dalila Raccagni.

L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti, educatori e adolescenti tra i 14 e i 19 anni ed è aperto anche a chi non ha partecipato all’intero Per-Corso.

La partecipazione è gratuita per chi ha seguito il percorso e per gli adolescenti, mentre per gli altri partecipanti è prevista una piccola quota di iscrizione.

Iscrizione obbligatoria compilando il modulo