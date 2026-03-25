Il futuro del commercio a Santarcangelo: preoccupano i parcheggi

Ztl e semplificazione burocratica al centro del dibattito in Confesercenti

Il 24 marzo 2026 si è svolta l’assemblea degli associati Confesercenti della sede di Santarcangelo di Romagna, che ha visto la riconferma di Pierangelo Domeniconi quale presidente della delegazione cittadina.

Dopo il saluto del sindaco Filippo Sacchetti, sono stati affrontati alcuni argomenti tecnici, tra cui le polizze catastrofali e le nuove disposizioni fiscali relative ai collegamenti tra Pos e registratore di cassa. L’assessore alle Attività Economiche, Luca Paganelli, ha presentato la Legge Regionale 12, che istituisce gli Hub Urbani per la valorizzazione commerciale.

Sono intervenuti il direttore provinciale, Mirco Pari, e il presidente provinciale Confesercenti, vicepresidente della Camera di Commercio della Romagna, Fabrizio Vagnini.

L’assemblea ha partecipato alla discussione scaturita dalla relazione del coordinatore sindacale Massimo Berlini che, prendendo atto che le criticità del commercio stanno interessando anche la nostra città, nonostante la riconosciuta vivacità commerciale, ha evidenziato diversi punti a livello locale da porre all’attenzione.

La raccolta dei rifiuti, gli accessi alla Ztl, l’illuminazione, la semplificazione burocratica, il controllo sulle modalità di conduzione delle attività, la sicurezza e la raggiungibilità sono alcuni dei temi affrontati.

Un argomento sempre attuale è la problematica derivante dalla mancanza di parcheggi, che rappresenta un tema particolarmente rilevante.

Negli incontri che l’associazione ha tenuto prima delle elezioni con tutti i candidati a sindaco, era stata indicata come priorità l’individuazione di nuove aree per la sosta; tuttavia, fino ad ora sono state prese decisioni in contrasto con la necessità di garantire un facile accesso alle attività commerciali della città.

È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro che collaborerà con il coordinatore, il quale richiederà incontri specifici sulle varie problematiche all’amministrazione comunale, composto dai seguenti operatori:

Albano Calicchio – Rist. La Bosca

Alex Bertozzi - Elettrostar

Andrea Bombardieri - Hotel Il Villino

Cristiano Girometti - Girometti

Davide Gobbi – Dago abbigliamento

Ferriero Vescovelli – Caffè del Portico

Gastone Paganelli – La tua casa Shabby

Marcello Bugli - Fuoricentro

Mario Sapigna – Rist. Da Mario

Massimo Alvisi – Bottega 50

Monica Santarini – Fior Fiore

Nino Conti - Winebar donminzoni

Virgilio Camillini - Tuttozoo