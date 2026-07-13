Il futuro del turismo riminese al centro di un incontro pubblico

Mercoledì 15 luglio ad Area Settebello confronto tra istituzioni e operatori del settore

Quali sono i punti di forza del turismo riminese? E quali le criticità da affrontare per costruire un modello sempre più competitivo e sostenibile? Sono i temi al centro dell'incontro "Costruire il turismo di domani. La sfida comune di imprese, territori e istituzioni", in programma mercoledì 15 luglio alle ore 18.30 a Rimini presso Area Settebello. L'incontro, organizzato dal Circolo Ermeneutico di Rimini, in collaborazione con l’Associazione Cambiamenti, vuole essere un'occasione di dialogo e approfondimento aperta alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione del turismo del futuro, condividendo idee, esperienze e visioni. Interverranno Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna, Mauro Santinato, consulente alberghiero e Giovannino Montanari, Presidente Montanari Tour. Modera Donato Piegari.

Appuntamento mercoledì 15 Luglio alle ore 18.30 presso Area Settebello Rimini (via Roma, 70). Ingresso libero.