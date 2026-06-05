Il futuro della Valmarecchia al centro dell'incontro del Rotary Club Novafeltria

Valmarecchia, amministratori uniti per contrastare lo spopolamento e costruire sviluppo, servizi e turismo di qualità

La “Visione futura della Valmarecchia” è stata al centro della serata conviviale del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro, che ha visto come relatore il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini. Un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo del territorio e alle strategie necessarie per affrontare le sfide che attendono la vallata nei prossimi anni. Nel suo intervento, Zanchini ha sottolineato come il futuro della Valmarecchia dipenderà in larga misura dalle scelte che verranno compiute oggi e dalla capacità degli amministratori locali di operare in sintonia. «Occorre contrastare i fenomeni di fuga verso realtà economiche vicine – ha affermato – costruendo una progettualità condivisa che renda il territorio sempre più attrattivo».

Tra le priorità indicate dal sindaco vi è la necessità di sviluppare un’offerta capace di favorire un turismo stabile e duraturo, in grado di integrare e progressivamente superare il modello attuale del turismo “mordi e fuggi”, che produce ricadute limitate sull’economia locale. Fondamentale, inoltre, il potenziamento delle infrastrutture digitali attraverso una copertura capillare della rete Internet, indispensabile per agevolare le attività lavorative e favorire la permanenza di chi sceglie di vivere e lavorare stabilmente in Valmarecchia.

Sul tema dello spopolamento è intervenuto anche Pietro Rossi, presidente dell’Associazione dei Comuni e sindaco di Montecopiolo, evidenziando come il fenomeno non riguardi esclusivamente il territorio marecchiese, ma accomuni gran parte delle aree interne italiane. Secondo Rossi, la risposta deve arrivare anche da politiche nazionali e regionali mirate a sostenere le piccole comunità, attraverso una maggiore semplificazione burocratica e misure di defiscalizzazione a favore delle attività imprenditoriali. Una posizione condivisa anche da Goffredo Polidori, sindaco di Sant’Agata Feltria, da Marcello Fattori, sindaco di Maiolo, e da Cristiano Maffei, assessore del Comune di Verucchio. Gli amministratori hanno ribadito la necessità di preservare i servizi essenziali per i cittadini, con particolare attenzione ai settori della sanità e della scuola, considerati determinanti per la qualità della vita e per la permanenza delle famiglie nei piccoli centri.

A conclusione della serata, il presidente del Club montefeltresco, Gian Angelo Marra, ha ricordato il Service promosso dai Rotary Club di Novafeltria, Rimini e Rimini Riviera che, in accordo con il Comune di Rimini, sono impegnati nel restauro e nella riattivazione della storica Macchina Fotografica di Piazzale Fellini. L’obiettivo è trasformarla in un punto di accoglienza e promozione delle iniziative dei comuni della provincia, valorizzando l’intero territorio attraverso uno strumento simbolico e innovativo di comunicazione turistica.