Il futuro di Mutonia resta in bilico: c'è la data del Tar. Niente sospensiva: per ora il parco artistico rimane

Il 23 marzo 2027 il Tar si riunirà per discutere nel merito il ricorso

Il 23 marzo 2027 il Tar Emilia Romagna si riunirà per la discussione nel merito del ricorso, presentato da un cittadino santarcangiolese, contro Mutonia, il parco artistico di Santarcangelo di Romagna. Lo riferisce l'Agenzia Dire. Nelle scorse ore si è tenuta un'udienza in cui è stata fissata la data del 23 marzo. Il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva delle delibere di conservazione adottate dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Santarcangelo, dopo la nuova Conferenza dei servizi che ha dichiarato l'interesse pubblico per Mutonia. Se il giudice avesse accolto una richiesta di sospensiva, il parco artistico sarebbe stato sottoposto a immediato sgombero. Il ricorso presentato dal cittadino è proprio contro la "sanatoria" del Comune.