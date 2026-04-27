Il Garden diventa Official HYROX Training Club

A Rimini arriva l’allenamento ufficiale HYROX: corsi dedicati, attrezzatura specifica e una promo lancio per provarlo

Il Garden Sporting Center compie un nuovo passo nel mondo del fitness e delle performance: la struttura è diventata ufficialmente HYROX Training Club, entrando a far parte del network internazionale dedicato a uno dei format di allenamento più in crescita degli ultimi anni.

HYROX è un sistema che combina corsa ed esercizi funzionali in un percorso strutturato e replicabile, pensato per sviluppare resistenza, forza e capacità atletica in modo completo. Nato come competizione internazionale, oggi rappresenta anche un metodo di allenamento sempre più diffuso tra appassionati e sportivi.

Diventare Official Training Club significa offrire un’esperienza conforme agli standard HYROX: allenamenti organizzati secondo linee guida precise, utilizzo di attrezzatura dedicata e presenza di coach preparati sul metodo.

L’introduzione di HYROX amplia ulteriormente l’offerta del centro, già punto di riferimento sul territorio per attività fitness, corsi e preparazione sportiva. L’obiettivo è intercettare sia chi è già appassionato di allenamenti funzionali, sia chi cerca uno stimolo nuovo rispetto alla classica routine in palestra.

Un aspetto su cui il Garden pone particolare attenzione è quello della gestione della salute e della sicurezza dell’allenamento. «Parliamo di un’attività intensa, che va affrontata con criterio – ci riferiscono dal centro – per questo non lasciamo le cose al caso».

All’interno degli abbonamenti HYROX, infatti, sono previsti percorsi che includono anche la possibilità di effettuare visite mediche a prezzi convenzionati, grazie alla collaborazione con il Poliambulatorio Esculapio e la Parafarmacia Esculapio, realtà appartenenti alla stessa proprietà. Un approccio integrato che mira a unire allenamento e monitoraggio della salute, offrendo agli utenti un contesto più completo e strutturato.

Per accompagnare il lancio, il Garden Sporting Center ha attivato una promozione dedicata: un mese di corsi HYROX illimitati a 65 euro, pensata per permettere a chiunque di testare il metodo in modo completo, senza vincoli.

I corsi sono aperti anche a chi non ha mai praticato HYROX, con programmi adattati a diversi livelli di preparazione.

Con questo ingresso nel circuito ufficiale, il Garden conferma la volontà di investire in format innovativi e in un’offerta sempre più orientata alla qualità e alla specializzazione dell’allenamento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il Garden Sporting Center o visitare il sito ufficiale.