Il ghiaccio diventa lusso: le sculture made in Rimini conquistano l'Italia

Dai party della Formula 1 ai matrimoni esclusivi, Artice firma creazioni sempre più richieste negli eventi di alta gamma. "Ci chiamano da tutta Italia".

Il ghiaccio a Rimini, non serve soltanto a tenere in fresco le bevande. Può diventare un vaso decorato, uno scivolo per servire cocktail o una vera e propria installazione scenografica. È il settore dell'ice carving, che negli ultimi anni ha trovato un mercato sempre più ampio negli eventi di lusso, dai grandi party ai matrimoni internazionali. A raccontare la crescita di questo comparto è Davide Ruggieri, patron di Artice, realtà riminese specializzata nelle sculture in ghiaccio. Il mese di settembre è iniziato con due richieste arrivate da contesti molto diversi, ma accomunati dall'alto livello degli eventi. «Ci chiamano da tutta Italia, oggi le sculture in ghiaccio sono un elemento di design imprescindibile negli eventi di un certo livello», racconta Ruggieri. La prima commissione è arrivata da Milano, in occasione dell'after party del Gran Premio di Monza. Per il brand Chivas Regal, sponsor della scuderia Ferrari, lo scultore Francesco Falasconi ha realizzato un "ice luge", una sorta di scivolo interamente in ghiaccio utilizzato per servire gli shot durante gli eventi più esclusivi. Alla festa hanno partecipato anche numerosi protagonisti del mondo della Formula 1.

Pochi giorni dopo, la richiesta è arrivata invece da Tivoli, per un matrimonio internazionale organizzato nella cornice di Villa Adriana. In questo caso sono stati realizzati tre vasi medicei in ghiaccio, impreziositi da bassorilievi ispirati alla tradizione romana. Le sculture sono state utilizzate dal catering per servire ostriche, gamberi, astici e altri crostacei.

È proprio il wedding di fascia alta, spiega Ruggieri, uno dei mercati in cui questo tipo di lavorazione sta trovando maggiore spazio. «Parliamo di cifre importanti, ma nel mercato del luxury wedding oggi le sculture in ghiaccio sono elementi scenografici imprescindibili quanto le composizioni floreali», racconta. E più l'evento è esclusivo, maggiore è la richiesta di lavorazioni personalizzate. Dietro le commissioni c'è anche una corsa contro il tempo. Le richieste possono arrivare all'ultimo momento e richiedere una realizzazione rapida, senza però rinunciare alla precisione. Secondo Ruggieri, la crescita delle richieste e la provenienza sempre più ampia dei clienti sono legate proprio alla velocità di esecuzione e alla capacità di trasformare in ghiaccio anche progetti molto particolari.

Artice dispone di un catalogo di modelli già realizzati per centinaia di eventi, ma una parte importante del lavoro nasce dalle richieste su misura. «Ci piace anche metterci in gioco per assecondare le proposte più bizzarre e creative», spiega Ruggieri. A facilitare il rapporto con i clienti ci sono anche i preventivi in 3D, che permettono di visualizzare in anticipo la scultura e definirne i dettagli prima della realizzazione.