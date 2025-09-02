Il giallo di via del Ciclamino: ultimi rilievi fonici nel garage in attesa del processo

Test sulla videocamera condominiale per ricostruire movimenti e presenze

Ieri sera, lunedì 1 settembre, si è svolto l’ultimo incidente probatorio nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre di due anni fa. Tecnici e inquirenti hanno testato la videocamera del garage condominiale per capire quali rumori fosse in grado di registrare e se sia possibile ricostruire spostamenti e presenze sulla scena del delitto.



Particolare attenzione è stata rivolta agli accessi in garage di Loris Bianchi, fratello di Manuela (ex amante dell’imputato Louis Dassilva), avvenuti nel pomeriggio del 3 ottobre. L’obiettivo è anche verificare se Dassilva fosse presente in garage la mattina del ritrovamento del cadavere, circostanza su cui l’uomo ha fornito versioni discordanti.

I rilievi, eseguiti da un collegio di esperti e consulenti delle parti, serviranno a stabilire se più persone abbiano partecipato al delitto. I risultati saranno discussi in udienza il 7 novembre, mentre il processo prenderà il via il 15 settembre.