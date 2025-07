Il Giro Donne entra nel vivo, tappa decisiva con San Marino

Il via dal lungomare di Bellaria

Parte oggi da Bellaria la sesta tappa del Giro d’Italia Women 2025. Il via è previsto alle 9:25 per un percorso mosso di 145 km, tra Romagna, San Marino e le Marche. Dopo un avvio pianeggiante, si sale verso San Marino (5,5 km al 7%), poi continui saliscendi e strappi tra Saludecio, Mondaino, Monteciccardo e Beato Sante. Finale tecnico a Terre Roveresche, con possibile arrivo in volata o vittoria da fuga.

La classifica generale è guidata dalla svizzera Marlen Reusser, seguita da Elisa Longo Borghini e Anna van der Breggen: da loro dovrebbe uscire la vincitrice finale. In gara anche tre atlete locali: Cipressi, Pepoli e Venerucci, motivate a brillare sulle strade di casa.

Quella di oggi apre il trittico decisivo del Giro, che si chiuderà domenica con la spettacolare Forlì–Imola: 2.200 metri di dislivello e quattro passaggi sul circuito iridato del 2020.