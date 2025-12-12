Il Governo trova un miliardo e riscrive la manovra

Giorgetti incontra Lagarde a Bruxelles: via libera vicino anche sulla partita dell’oro di Bankitalia

Il governo mette mano alla manovra e presenta una riformulazione ampia, quasi un maxi-emendamento, che ridisegna numerosi capitoli della legge di bilancio. Le nuove misure – illustrate anche alle opposizioni – varrebbero complessivamente circa un miliardo di euro.

Nel pacchetto rientrano interventi che spaziano dagli affitti brevi ai dividendi, fino al settore bancario e alla cosiddetta “tassa sui pacchi”. Arriva inoltre una correzione significativa sui tagli al comparto cinematografico: la riduzione prevista scende da 150 a 90 milioni, attenuando l’impatto sul settore.

Parallelamente, si sblocca la delicata partita legata alle riserve d’oro della Banca d’Italia, tema sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. Grazie a una nuova riformulazione, l’emendamento dovrebbe essere pronto per ottenere il via libera del Senato.

Un passaggio decisivo è avvenuto a Bruxelles, dove il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato la presidente della Bce, Christine Lagarde. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Economia, durante il colloquio la questione sarebbe stata chiarita in ogni punto, aprendo la strada all’approvazione definitiva del testo.