Il Gran Premio di San Marino segna un nuovo record: 184.051 spettatori a Misano

96.485 presenze nella sola giornata di domenica

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini festeggia un nuovo record: sono stati 184.051 gli spettatori accorsi al Misano World Circuit durante l’intero weekend: 33.507 il venerdì, 54.059 il sabato e ben 96.485 nella giornata di oggi. Numeri che suggellano un weekend di spettacolo, dentro e fuori la pista.

Il pubblico è arrivato letteralmente da tutta Europa, con Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito a farla da padrona. Non sono mancati anche spettatori provenienti da Australia, Canada, Regno Unito, Brasile, Argentina, dal continente asiatico e dal Kenya.

Dichiarazione dei promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Comuni della Riviera di Rimini e Misano World Circuit

“È stata un’edizione straordinaria, certificata dal nuovo record di 184.051 presenze nell’arco dell’intero weekend. È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che conferma la forza di un evento capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso, trasformando il Gran Premio in una grande occasione di promozione e valorizzazione dell’intero territorio, con importanti ricadute sull’economia locale. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere ulteriori contenuti al racconto del territorio e del legame con il motorsport attraverso il progetto Misano Grand Finale, una miniserie dal valore cinematografico, realizzata con l’AI e lanciata sui social, che oggi ha trovato la sua conclusione in diretta mondiale con uno spettacolare epilogo in circuito.

Il dato delle presenze testimonia inoltre il successo di un’intera settimana di iniziative, con gli eventi del calendario The Rides’ Land Experience che hanno coinvolto la Repubblica di San Marino e Comuni della Riviera di Rimini.

Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra: istituzioni, organizzatori, operatori, volontari e tutte le realtà che hanno lavorato per accogliere nel modo migliore un pubblico così numeroso.

Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori impegnati nella gestione della sicurezza e della viabilità, sottoposti oggi a uno sforzo straordinario per far fronte al grande flusso di persone in ingresso e in uscita da Misano.

Il nuovo record rappresenta un punto di partenza importante e ci spinge a continuare a lavorare insieme per far crescere ulteriormente l’evento e il progetto territoriale che lo sostiene, consolidando la vocazione della Riders’ Land come una delle grandi capitali mondiali del motociclismo.”

Premiazioni

Moto3: winning Constructor Claudia Paganini, Red Bull Wakeboarder, 3rd Place Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit, 2nd Place Paolo Michelotti, President of the San Marino Motorcycle Federation, Winner Fabrizio Piccioni, Major of Misano Adriatico

Moto2: Winning Constructor Valentina Margaglio, Red Bull Skeleton athlete, 3rd Luca Beccari, Secretary of State for Foreing Affairs Republic of San Marino, 2nd Place Jamil Sadegholvaaad, President of Visit Romagna, Winner Luciano Bonfiglio, Presidente of Italian National Olympic Committee.

MotoGP: Winning Constructor Ian Matteoli, Red Bull RB Snowboard athlete, 3rd Place Michele De Pascale, President of the Emilia-Romagna Region, 2nd Place Giovanni Copioli, FIM Rappresentative, Winner Rossano Fabbri Secretary of State for Sport Republic of San Marino

Misano Grand Finale: cinema, sport e intelligenza artificiale per un nuovo racconto del GP

Durante il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stato completato il puzzle di “Misano Grand Finale”, un progetto innovativo di storytelling che ha sperimentato un nuovo modo di raccontare il territorio e il grande evento MotoGP, mettendo in dialogo cinema, sport e Intelligenza artificiale.

L’iniziativa, voluta dai promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con l’impulso del Misano World Circuit e ideata e prodotta dalla casa cinematografica e televisiva Fidelio, ha dato vita a una miniserie dal linguaggio cinematografico, pensata per i social e la televisione e capace, infine, di uscire dallo schermo per entrare nella realtà della gara.

Al centro del racconto, lanciato in tre puntate sui social del Misano World Circuit, il nuovo trofeo del Gran Premio, firmato da Pininfarina, protagonista di una spettacolare “gara dentro la gara”. Dopo essere stato sottratto dalla propria teca, il trofeo diventa infatti il fulcro di un inseguimento attraverso alcuni dei luoghi più iconici della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino, tra moto, auto e una fuga in mare.

La narrazione, costruita attraverso le potenzialità dell’Intelligenza artificiale e del linguaggio cinematografico, ha trovato il suo epilogo proprio al Misano World Circuit, dove la finzione si è trasformata in realtà. Poco prima della partenza della MotoGP, due elicotteri della Marina Militare Italiana hanno sorvolato il circuito e tre paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori sono atterrati in pista, portando il racconto direttamente davanti al pubblico.

A completare la sorpresa, l’arrivo in griglia del trofeo e la rivelazione del misterioso protagonista: Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di Motocross, incaricato di riconsegnarlo nella teca pochi istanti prima dell’esecuzione degli inni, interpretati dalla cantante Valentina Pesaresi, e dell’inizio della gara.

Con “Misano Gran Finale”, la Riders’ Land prosegue così il percorso di innovazione nella comunicazione avviato con The Riders’ Land Experience e Ride on colors, sperimentando nuove modalità per unire sport, territorio, intrattenimento e linguaggi contemporanei.

Le celebrità presenti

Anche oggi sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport avvistati nel paddock. Oltre a Marco Belinelli e Simona Quadarella, presenti anche nella giornata di ieri, non è passata inosservata la presenza dei cantanti Cesare Cremonini, Olly e Federico Rossi, dell’attore britannico Matthew Broome, dell’ex calciatore Nicola Ventola e degli ex ciclisti Vincenzo Nibali e Alessandro Petacchi, con Nibali che ha sventolato la bandiera a scacchi all’arrivo della gara di MotoGP (lo stesso hanno fatto Simona Quadarella e Federico Rossi in Moto3 e Moto 2). Tra le celebrità presenti anche Carlton Myers e Paolo Cevoli.