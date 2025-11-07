Il Gruppo SGR acquisisce Renzi Alberto S.r.l. con l’assistenza di Pirola Corporate Finance

Nuova operazione nel settore dell’efficienza energetica

Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di Renzi Alberto S.r.l., azienda piemontese specializzata nella gestione di impianti tecnologici, nella vendita della società a Numen S.p.A., tech energy company del Gruppo SGR - Società Gas Rimini, impegnato nella commercializzazione e distribuzione di energia.

Renzi Alberto S.r.l., con sede a Tronzano Vercellese (VC), vanta un’esperienza quarantennale nella gestione di impianti tecnologici in strutture pubbliche e private a livello nazionale, sia in ambito ospedaliero e sanitario, sia in ambito industriale, residenziale e della pubblica amministrazione, con importanti clienti sia attraverso affidamenti diretti, che in ATI, con società leader del settore.

Gruppo SGR - Società Gas Rimini è una grande realtà italiana nata a Rimini nel 1956 ed è oggi un affermato gruppo attivo nella commercializzazione e distribuzione di energia che, negli ultimi 25 anni, si è diversificato fino a diventare un operatore rilevante nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dell’Information technology. Nel corso degli anni, Gruppo SGR ha consolidato la propria posizione sia a livello nazionale che internazionale, grazie a competenze tecnologiche avanzate e ad un’ampia gamma di servizi integrati, orientati all’efficienza energetica e al risparmio.

Roberto Rossi, Amministratore delegato di Numen S.p.A. e Presidente dell’associazione di categoria di Confindustria Assistal (Associazione Impianti Tecnologici, Efficienza Energetica, Esco e Facility Management): “Renzi Alberto rappresenta per noi un’acquisizione strategica, in quanto attiva in un’area finora non presidiata ma di grande interesse. L’azienda si è distinta per la qualità del servizio, l’operosità e la capacità di instaurare rapporti solidi con clienti e partner di primario standing, anche nell’ambito di progetti in PPP-ATI. Con questa operazione, Numen intende rafforzare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi offerti ad alto contenuto tecnologico ed energetico, consolidando la fiducia dei propri clienti e partner strategici che rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile della nostra società.”

Guido Mecozzi, CFO e Head of M&A del Gruppo SGR - Società Gas Rimini: “La crescita nel settore del facility management evoluto e dell’efficienza energetica rappresenta per Gruppo SGR un tassello strategico, perfettamente complementare alla nostra mission originaria. L’acquisizione di Renzi Alberto S.r.l. per il tramite di Numen ci permette di integrare una realtà solida, caratterizzata da valori familiari nei quali ci siamo riconosciuti. Questo connubio garantirà continuità operativa e offrirà a tutti i dipendenti l’opportunità di compiere un significativo salto di qualità, contribuendo al rafforzamento del nostro posizionamento competitivo sul mercato.”

Genni Munaretto, Amministratore di Renzi Alberto S.r.l.: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un gruppo solido e innovativo come Gruppo SGR, che rappresenta per Renzi Alberto e le proprie persone un’opportunità straordinaria di crescita e sviluppo, anche individuale. Condividiamo valori fondamentali come la qualità del servizio, l’attenzione al cliente e la valorizzazione del capitale umano. In questo senso, l’operazione ci consente di consolidare ulteriormente la nostra struttura, garantendo continuità operativa e offrendo nuove prospettive di crescita ai nostri collaboratori.”

Pirola Corporate Finance è stata advisor esclusivo dell’operazione assistendo in primo luogo Renzi Alberto S.r.l. nelle attività di pianificazione a supporto della gestione operativa delle commesse e dei relativi investimenti. Inoltre, ha affiancato i soci in relazione al riassetto societario nell’ambito della successione mortis causa del compianto fondatore Alberto Renzi (recentemente scomparso), oltre che negli aspetti negoziali e commerciali, fornendo supporto diretto nella preparazione e nel coordinamento delle attività di due diligence con un team guidato da Ludovico Mantovani (founding partner), coadiuvato da Marco Gregorini (managing director), Andrea Ancarani (Associate Director), Alessandro Penza e Jacopo Vadrucci. Con questa operazione, Pirola Corporate Finance conferma la propria specializzazione anche nel settore dell’efficienza energetica dopo le operazioni realizzate con Energon-Equiter, Energon Facility Solutions-Edison, Tozzi Green, A2A-X3Energy e CPL Concordia.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di Renzi Alberto nella predisposizione e nella negoziazione della contrattualistica per la realizzazione dell’operazione e per gli aspetti di diritto amministrativo con gli associate partner Federico Salvatore ed Ermanno Vaglio, congiuntamente allo Studio legale Avv. Chiorazzo, con il partner fondatore Pierpaolo Chiorazzo.

Lo Studio Roncarolo con il fondatore Davide Roncarolo, già commercialista della Società e della famiglia Renzi, ha assistito i soci di Renzi Alberto per la gestione degli aspetti fiscali della transazione.

Numen S.p.A. si è avvalsa del team interno di M&A e Legale di Gruppo SGR per l’operazione con Guido Mecozzi, Alessandra Giovagnoli, Nicol Pozzi e Lorenzo Vici. Gli aspetti di business e di integrazione operativa sono stati direttamente gestiti dal CEO di Numen Roberto Rossi e da Laura Stagliano.