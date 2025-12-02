Il Gruppo SGR premiato a Roma e Milano per sostenibilità e innovazione

Una menzione speciale al “Premio Adriano Olivetti” e il Premio Visionari d’Impresa riconoscono le eccellenze dell’azienda

Altri due prestigiosi riconoscimenti per il Gruppo SGR: a Roma è stata assegnata una menzione speciale nell’ambito del “Premio nazionale Adriano Olivetti” la cui cerimonia si è svolta nella Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre a Milano è stato consegnato il Premio Visionari d’Impresa.

Il primo è promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e dalla Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura ed ha lo scopo evidenziare le imprese virtuose nell’attività di promozione e perseguimento dei valori della sostenibilità, della comunità, del rispetto dell’ambiente e dell’innovazione di cui Adriano Olivetti è stato promotore.

Il Premio Visionari d'impresa è invece il riconoscimento per gli imprenditori che, con visione ed abnegazione, si sono distinti nel loro settore contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

La selezione deriva da una dettagliata indagine condotta dall'Istituto I-AER, che ha analizzato i bilanci 2023 depositati da oltre 700.000 imprese, con l’obiettivo di individuare scientificamente tramite algoritmo le imprese italiane più virtuose e resilienti suddivise per provincia, dimensione e settore. Il Premio Visionari d’impresa riconosciuto al Gruppo SGR di aver raggiunto risultati straordinari in termini di competitività, produttività e sostenibilità imprenditoriale.

Hanno ritirato i riconoscimenti, a Roma il Direttore Generale Gruppo SGR Demis Diotallevi e a Milano Matteo Monetti, Direttore HR.