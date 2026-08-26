Il Gusto del Porto torna a Bellaria: da domani due serate tra pesce e musica

Domani e venerdì il porto canale si trasforma in un ristorante a cielo aperto con piatti della tradizione marinara, concerti, dj set e spettacoli per famiglie

Il porto canale di Bellaria Igea Marina si prepara a riempirsi di profumi di pesce, musica e persone. Domani e venerdì torna infatti "Il Gusto del Porto", uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina, con due serate dedicate alla cucina marinara e all’intrattenimento.

Lungo il porto sarà possibile assaggiare alcuni dei piatti più legati alla tradizione adriatica, dai risotti di pesce agli spiedini, dalle grigliate alle fritture, fino alle cozze alla marinara. A rendere possibile la festa è la collaborazione tra Fondazione Verdeblu, Comune, associazioni, attività del territorio e volontari. Tra i gruppi coinvolti ci sono Circolo Diportisti, Circolo Nautico, Associazione Alta Marea, Randagi Bike Style, Porto Loco e Bar Andrea. Quest’anno si aggiunge anche il gruppo cesenaticense "Pescatori a casa vostra".

La cucina sarà accompagnata da un programma di musica e spettacoli pensato per pubblici diversi. Tra gli appuntamenti ci sarà il dj set organizzato dalla collaborazione tra Flottageddon e Selvatico Bar, mentre il gruppo folk romagnolo Emisurela porterà sul palco musica e tradizioni della Romagna. Il gran finale sarà affidato ai JBEES, con un repertorio disco dance e grandi classici, insieme alle sonorità dei Ridillo.

Spazio anche ai bambini, con l’Area Kids allestita in via Rubicone. In entrambe le serate è previsto lo spettacolo di Jack Mangiafuoco, tra magia, animazione e intrattenimento per le famiglie.

La manifestazione porterà anche alcune modifiche alla viabilità. Dalle 17 di entrambe le giornate sarà vietato il transito in via Rubicone, nel tratto tra largo Montello e via Vespucci, in viale Pinzon, tra via Properzio e via Carducci, e in piazzale Capitaneria di Porto. Il divieto di sosta sarà invece attivo dal 27 al 30 agosto in viale Pinzon, piazzale Capitaneria di Porto, via Colombo e via Rubicone nei tratti indicati dall’ordinanza comunale.