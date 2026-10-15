Il liscio romagnolo torna nelle scuole: musica, danza e storia con il progetto Folk-Dance

Casadei Sonora e Le Sirene danzanti portano il ballo nelle classi primarie

Il liscio entra in classe e diventa un’occasione per conoscere la Romagna, esprimersi attraverso il movimento e imparare a stare insieme. Dopo l’accoglienza positiva dello scorso anno, il progetto “Folk-Dance” torna nelle scuole primarie: a promuoverlo sono Casadei Sonora e Le Sirene danzanti, con un percorso che intreccia musica, ballo e storia di Secondo Casadei.

L’obiettivo è avvicinare i bambini a un patrimonio culturale che attraversa le generazioni, facendo della danza un’esperienza educativa. I laboratori puntano a sviluppare la consapevolezza del corpo e delle proprie capacità motorie, ma anche a favorire le relazioni, la partecipazione e lo scambio di esperienze. Il ritmo e il movimento diventano linguaggi condivisi, attraverso i quali ciascun alunno può scoprire attitudini e modalità di espressione.

La novità di quest’anno sarà una lezione per classe dedicata al clarinetto in do, strumento caratteristico del liscio romagnolo. Un maestro di musica ne illustrerà l’utilizzo, affiancando il lavoro degli insegnanti di ballo e i racconti di Riccarda Casadei, figlia del celebre maestro Secondo Casadei, violinista, compositore e fondatore dell’omonima orchestra nel 1928. Un tassello prezioso che completa il percorso, accostando la conoscenza degli strumenti all’esperienza della danza.

“Folk-Dance” raccoglie l’eredità delle precedenti collaborazioni scolastiche legate a “Secondo Tempo”, la serie audiovisiva che immagina il ritorno di Secondo Casadei nel presente. Realizzata da un gruppo di giovani del territorio, ha ricevuto nel 2020 il sostegno dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. Dal 2021 è stata proposta nelle classi quarte, accompagnata da incontri, approfondimenti sulle riprese, disegni a tema musicale e laboratori di scrittura di serenate.

L’attenzione ai giovani prosegue anche fuori dalle aule. Il festival “Birichina”, nato dall’omonimo brano di Edgar, ha dedicato tre edizioni alle nuove generazioni di cantanti e musicisti romagnoli, ospitando anche artisti provenienti da altri generi. “Balé Burdèli”, realizzato con Podere Bislacco, ha invece unito musica, racconto del territorio e socialità lungo il Rubicone.

Dalle riletture di Denise Battaglia all’incontro con il blues di Vince e I Ruvidi, fino ai remix di Dj Manny, il repertorio di Casadei continua a cercare nuovi linguaggi. Il collegamento con le scuole trova spazio anche nel “Primomaggio Romagnolo”, che ospita il saggio del progetto: un’occasione per portare davanti al pubblico quanto imparato in classe.