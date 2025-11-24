Il lungo addio a Ornella Vanoni

Oggi i funerali jazz a Brera. A Milano la camera ardente e l’omaggio di Liliana Segre

Un lungo addio, un saluto affettuoso da parte di amici, artisti e cittadini per Ornella Vanoni, scomparsa venerdì sera all’età di 91 anni. Oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di San Marco, a Brera, il quartiere milanese dove l’artista viveva. La cerimonia sarà accompagnata dal jazz, come lei aveva richiesto: a suonare sarà infatti Paolo Fresu.

Sono stati almeno 5.000 coloro che, dalla giornata di ieri, hanno voluto renderle omaggio alla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi, che rimarrà aperta anche oggi fino alle 14. Per la cantante, simbolo inconfondibile della milanesità, è arrivato il tributo di numerose figure del mondo dello spettacolo e della cultura, ma anche quello intenso e commosso di Liliana Segre. Presenti, tra gli altri, Gabbani, Parietti, Ventura e Salvatores.