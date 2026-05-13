Il Maestro Disney Giorgio Cavazzano ospite d'onore di Cartoon Club e RiminiComix

L’illustrazione realizzata da Cavazzano rende omaggio alla città e al cinema di Federico Fellini

Dal 12 al 19 luglio Rimini torna protagonista dell’animazione, del fumetto e della cultura pop con la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix. Grande ospite sarà Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto Disney e autore del manifesto ufficiale della manifestazione.

L’illustrazione realizzata da Cavazzano rende omaggio alla città e al cinema di Federico Fellini, con Gelsomina che attraversa una Rimini sospesa tra mare, tramonto e Grand Hotel, con la ruota panoramica sullo sfondo.

Al disegnatore sarà dedicata la mostra “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro”, allestita al Museo della Città dal 12 luglio al 6 settembre, con tavole originali provenienti da collezioni private e dall’archivio personale dell’artista. Il 18 luglio Cavazzano riceverà inoltre il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti, nel corso di una serata che proporrà anche una lettura scenica di Topolino presenta: La Strada, adattamento a fumetti del celebre film felliniano realizzato insieme a Massimo Marconi.

Il festival, che ogni anno richiama oltre 200mila presenze tra centro storico e litorale, proporrà oltre 200 cortometraggi animati, anteprime, workshop e masterclass. Tra gli appuntamenti anche una mostra dedicata a John Nevarez, artista che ha lavorato a Spider-Man: Into the Spider-Verse, Coco e Inside Out.

Dal 16 al 19 luglio Piazzale Fellini ospiterà invece RiminiComix, con concerti, incontri e la tradizionale convention cosplay. Attesa anche Mika Kobayashi, voce simbolo delle colonne sonore anime, insieme al coreografo di Kill Bill Tetsuro Shimaguchi. Tra le novità debutta inoltre “Crossover Wrestling”, presentato come il primo show italiano di wrestling cosplay.