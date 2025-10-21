Il maestro profumiere apre l'anno sociale del Lions Club Ariminus Montefeltro

Il Club è stato ospite della Tenuta Saiano di Montebello, nell' "olfattorio" di Baldo Baldinini

Si è aperto in maniera particolare, fra aromi, essenze e l’intrigante universo dei profumi e dei distillati, l’anno sociale 2025–2026 del Lions Club Ariminus Montefeltro.

Sotto l’impeccabile coordinamento della socia Loretta Contucci, il primo meeting della nuova stagione del Club, guidato dal presidente Daniele Cesaretti, si è svolto nella splendida cornice della Tenuta Saiano di Montebello, e in particolare nell’originalissimo Olfattorio di Baldo Baldinini.

Baldinini, maestro profumiere di fama internazionale, vanta collaborazioni di altissimo livello sia nel mondo delle fragranze sia in quello dell’enogastronomia stellata. Durante la serata ha tenuto una relazione, coadiuvato dai soci Matteo Pirini e Agnieszka Penksyk.

Dopo il “tuffo” nella collezione di migliaia di profumi, essenze e aromi naturali — molti dei quali rari e di difficile reperimento — utilizzati nella preparazione di bevande alcoliche e ingredienti di cucina, i partecipanti sono passati dalla teoria alla pratica, degustando una selezione di pietanze, distillati e vini del territorio nell’elegante sala della Tenuta.

Fra gli ospiti presenti, i sindaci di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, Filippo Sacchetti e Ronny Raggini, la presidente del Lions Club Santarcangelo, Meris Zannoni, e il presidente del Lions Club Rubicone, Michele Fabbri.