Il Massari fa il pieno: stagione sold out per il Teatro Europeo Plautino

Da Plauto a Pirandello tutto esaurito a San Giovanni in Marignano. “La Locandiera” vola a Madrid dopo 13 repliche nei teatri italiani

Una stagione teatrale sold out quella del Massari di San Giovanni in Marignano. Sotto la direzione artistica del Teatro Europeo Plautino, Aulularia di T.M.Plauto, Medea di Euripide, La Locandiera di Carlo Goldoni e Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, sono state allestiti a San Giovanni in Marignano, hanno debuttato in stagione serale registrando il tutto esaurito.

Gli spettacoli hanno poi circolato nelle stagioni serali di teatri nazionali per un totale di 13 repliche e “La Locandiera” sarà rappresentato in doppia replica all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, in occasione del carnevale presso l’istituto italiano di cultura il 16 e 17 febbraio, alle 19,30.

La compagnia Teatro Europeo Plautino è inoltre specializzata in produzione di spettacoli per gli studenti delle Scuole Superiori che, attraverso il progetto “Classici in scena”, si rivolgono a TEP come riferimento all'approfondimento della didattica attraverso una progettazione che coinvolge lo studente prima e dopo la visione dello spettacolo.

L’alto valore “artistico, culturale ed educativo del progetto” è stato onorato della concessione di patrocini gratuiti da parte di importanti istituzioni ed enti tra cui AICC, ENAC, Commissione Italiana UNESCO, Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e Dicastero della Cultura e dell’Educazione.

Lo studio e la passione con cui Teatro Europeo Plautino ha costruito questa visione di teatro, classico e verace, nasce dalla piazza romana plautina ed arriva al palchetto di legno con cui, ancora nel 2026, gli attori viaggiano da città a città per portare gli spettacoli al pubblico con la sola luce della ribalta e il potere della loro voce.

Nell’anno scolastico 2025/2026 gli spettacoli stanno coinvolgendo 50.000 studenti spettatori con un totale di 276 repliche di cui 56 nella regione Emilia Romagna che sostiene il lavoro della compagnia con il riconoscimento del contributo ex L.13/99.

“Il 2025 è stato un anno di grandi cambiamenti. A partire dal rinnovo dell’impianto di illuminotecnica del teatro Massari che da alogeno è diventato Led fino alla produzione di quattro spettacoli che ad oggi stanno girando in tutta Italia – spiega il direttore artistico del Teatro Europeo Plautino, Cristiano Roccamo -. Senza dimenticare il corso di formazione di teatro comico e i continui sold out degli spettacoli in programma al Massari che la compagnia, con il nuovo affidamento, gestirà fino al 2028. Il 2026 è in continuità con l’anno precedente ed in questi giorni ci vedrà in scena presso il teatro dell’Istituto Italiano di Cultura a Madrid con La Locandiera: per noi è una grande soddisfazione” – conclude Roccamo.

LA LOCANDIERA

Mirandolina, donna indipendente ed imprenditrice, gestisce una locanda di Firenze tenendo a bada le lusinghe e le pretese degli ospiti che si dilettano nell’arte del corteggiamento. Ella ben conosce il potere della seduzione e riesce a mantenere il gioco aperto con ogni avventore fino a quando giunge alla Locanda il Cavaliere di Ripafratta, diffidente verso il sesso femminile e schernitore di coloro che cedono alle dinamiche amorose. Un po’ per gioco, un po’ per orgoglio, Mirandolina decide di far innamorare lo scontroso ospite e dà prova di un ars amandi tutta femminile che supera il preconcetto del sesso debole in cerca di denaro o protezione sociale. L’autodeterminazione del sesso femminile è al centro della commedia, Mirandolina è padrona della sua stessa sorte, tanto da scegliere chi far innamorare. Goldoni illumina coraggiosamente le dinamiche dell’animo femminile mantenendo la realtà sociale come cornice salda, la Locandiera deciderà infatti di sposare l’aiutante Fabrizio così come le era stato chiesto dal padre prima di morire, facendo prevalere la lungimiranza della ragione in grado di limitare la miccia imprevedibile delle passioni amorose.