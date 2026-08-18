Il Meeting dei grandi numeri aspetta il Papa e si allarga aumentando lo spazio occupato in Fiera

Più di 140mila metri quadrati, 3.300 volontari e 500 relatori. Il nuovo Grand Auditorium ospiterà Papa Leone XIV davanti a 10mila persone

Rimini si prepara ad accogliere il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli con numeri in crescita. L’edizione 2026, dal titolo "L’amor che move il sole e l’altre stelle", porterà alla Fiera di Rimini una superficie complessiva di 140mila metri quadrati, il 16% in più rispetto allo scorso anno. Al centro della manifestazione ci sarà anche il nuovo Grand Auditorium, realizzato nei padiglioni B7-D7 per accogliere l’intervento di Papa Leone XIV: la struttura dispone di 10mila posti.

A raccontare le dimensioni raggiunte dalla manifestazione è il presidente del Meeting, Bernhard Scholz. "Vogliamo arrivare ad accogliere nel miglior modo possibile le persone che vengono per incontrarsi e per incontrare tante realtà. Anch’io, davanti a queste cifre, mi stupisco ogni volta. Ma l’interesse sta crescendo e dobbiamo rispondere con strutture adeguate e con una reale capacità di accoglienza", ha spiegato. La crescita riguarda anche gli spazi espositivi, che quest’anno raggiungeranno i 12mila metri quadrati, il 50% in più rispetto al 2025. La libreria occuperà mille metri quadrati, mentre nell’area dedicata alla ristorazione saranno disponibili 6mila posti a sedere.

Il programma culturale sarà composto da oltre 150 incontri, con circa 500 relatori italiani e internazionali. A questi si aggiungono 13 mostre e 13 spettacoli. Quattro appuntamenti saranno ospitati al Teatro Galli, mentre due proiezioni sono previste alla Corte degli Agostiniani, nel centro storico di Rimini. Una parte consistente del Meeting sarà dedicata alle famiglie. Il Villaggio Ragazzi Yoga si svilupperà su oltre 6mila metri quadrati e proporrà circa 200 appuntamenti rivolti a bambini e ragazzi. Ci sarà poi l’Enel Sport Village, con più di 13mila metri quadrati di spazi realizzati in collaborazione con Centro Sportivo Italiano, Cdo Sport e RBR Rinascita Basket Rimini.

Dietro l’organizzazione ci saranno 3.300 volontari provenienti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo. Il 58% ha meno di trent’anni. Di questi, 460 sono già impegnati nelle attività di allestimento, mentre 80 saranno coinvolti nelle operazioni di disallestimento al termine della manifestazione. Il Meeting resterà aperto ogni giorno fino alle 24 e conferma l’ingresso gratuito e i parcheggi gratuiti. Saranno 180 le aziende partner coinvolte e 10 le Regioni italiane presenti con propri spazi istituzionali.

I numeri dell’edizione precedente danno la misura delle presenze attese: nel 2025 il Meeting aveva raggiunto quota 800mila visitatori, mentre l’app ufficiale aveva totalizzato 18 milioni di visualizzazioni e si erano registrati 14mila passaggi sulla stampa.Con l’edizione 2026, dunque, il Meeting allarga ancora gli spazi della Fiera e prepara una settimana che avrà il suo appuntamento più atteso nell’arrivo di Papa Leone XIV. Il nuovo Grand Auditorium, con i suoi 10mila posti, sarà il punto di riferimento per l’incontro del Pontefice con il pubblico della manifestazione.