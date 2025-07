Il megayacht Bayesian è riemerso: recupero completo previsto all’alba

L’imbarcazione era affondata il 19 agosto al largo di Porticello, a circa 50 metri di profondità

Il relitto del Bayesian è stato riportato a galla grazie all’intervento delle gru olandesi Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2. Lo scafo è ora a pelo d’acqua, imbracato tra le due chiatte, in attesa del recupero definitivo previsto per l’alba di domani.

L’imbarcazione era affondata il 19 agosto al largo di Porticello, a circa 50 metri di profondità. Prima del sollevamento, è stato necessario tagliare l’albero maestro alto 72 metri e rafforzare le imbracature.

Nel naufragio persero la vita sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch. Per la tragedia risultano indagati il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith, con l'accusa di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Una seconda inchiesta è stata avviata dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta durante le operazioni di recupero il 9 maggio. Tre membri della società Smit Salvage, per cui lavorava, sono indagati per omicidio colposo e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.