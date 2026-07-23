Il Mercato del Mare conquista la spiaggia: successo per la prima tappa dell’estate 2026

La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti dedicati alle eccellenze dell’Emilia-Romagna

Grande partecipazione per il primo dei quattro appuntamenti dell’estate 2026 con “Il Mercato del Mare”, l’evento organizzato dagli operatori balneari per portare in riva al mare i sapori, le tradizioni e le eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna. La prima tappa si è svolta mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso il Bagno 124/A, trasformando la spiaggia in un vivace luogo d’incontro tra la costa, l’entroterra, i produttori locali e i numerosi turisti presenti.

Numeri da record per la prima tappa: 130 bottiglie di vino, centinaia di piadine, chili e chili di porchetta e di mortadella e tante altre eccellenze del territorio degustate direttamente in riva al mare. A rendere l’appuntamento ancora più coinvolgente, giochi come la ruota della fortuna e migliaia di gadget distribuiti. Entusiasti i bagnanti, che hanno vissuto un’esperienza capace di unire gusto, divertimento e scoperta del legame tra la costa e l’entroterra dell’Emilia-Romagna.

L’idea de “Il Mercato del Mare” nasce dalla tradizione dell’ospitalità del bagnino romagnolo, che da sempre accoglie i propri ospiti con momenti di convivialità: dalla classica cocomerata alla “gradisca”, accompagnata da un bicchiere di Sangiovese o di vino bianco del territorio.

Occasioni semplici e autentiche, durante le quali la cultura gastronomica romagnola incontrava i bagnanti direttamente sulla spiaggia. Il Mercato del Mare parte proprio da questa tradizione e la rinnova, portando in riva al mare non soltanto i sapori della Romagna, ma le eccellenze enogastronomiche dell’intera regione.

Un passo in avanti che trasforma la spiaggia in uno spazio di conoscenza e promozione del territorio, offrendo ai turisti la possibilità di scoprire prodotti, produttori e storie che rappresentano l’identità dell’Emilia-Romagna.

Il Mercato del Mare nasce quindi dalla volontà degli operatori balneari di offrire ai propri ospiti un’esperienza capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori, creando un momento di condivisione, scoperta e intrattenimento direttamente in riva al mare.

La grande partecipazione alla prima tappa conferma il successo di un’iniziativa che unisce turismo, tradizione e promozione del territorio. Dopo l’appuntamento del 22 luglio al Bagno 124/A, Il Mercato del Mare tornerà con altri appuntamenti dedicati ai sapori e alle eccellenze dell’Emilia-Romagna.