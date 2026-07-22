Addio a Silvano Zonzini, dirigente della Juvenes Dogana e titolare di una nota azienda di Serravalle

Il ricordo della società sportiva sammarinese: "Non perdiamo solo un uomo che ha dedicato tanti anni alla nostra società, ma un amico vero, capace di conquistare il cuore di tutti"

È scomparso ieri sera (martedì 21 luglio), all'età di 64 anni, Silvano Zonzini, titolare dell'omonima azienda di Serravalle specializzata in distribuzione bevande e dolciumi. Zonzini, che lascia la moglie Antonella e i figli Alessandro ed Elisa, è stato a lungo dirigente della Juvenes Dogana che lo ricorda in una nota: "Piangiamo la scomparsa di uno dei nostri dirigenti storici e più amati. Non perdiamo solo un uomo che ha dedicato tanti anni alla nostra società, ma un amico vero, capace di conquistare il cuore di tutti con la sua semplicità, la sua generosità e il suo modo di essere sempre presente"."Il tuo nome - prosegue la nota - resterà per sempre legato ai nostri colori e a ogni angolo di questa società che hai contribuito a costruire con passione e dedizione. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, in questo momento di grande dolore".La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Silvano Zonzini.