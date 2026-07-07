Il mercoledì sera a Rimini in centro, tra shopping, cinema, musica dal vivo, mercatini e musei aperti fino alle 23

"Omero sotto le stelle" al Lapidario, tris di mostre al Palazzo del Fulgor

Mercoledì 8 luglio il centro storico di Rimini torna ad animarsi con una serata diffusa pensata per vivere la città fino a tardi, tra negozi aperti, proposte gastronomiche, mercatini, cinema all’aperto, concerti, visite guidate, incontri culturali e aperture serali dei musei fino alle 23.

Con la Rimini Shopping Night il cuore della città si anima con negozi aperti, mercatini, musica, eventi culturali ed occasioni di incontro. Passeggiando tra le vie del centro, si può approfittare dell’apertura serale delle attività commerciali aderenti all’iniziativa, tra botteghe storiche, negozi e locali che contribuiscono a creare un’atmosfera festosa e accogliente. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Accanto ai negozi aperti trovano spazio anche mercatini. In piazza Tre Martiri torna infatti Artigiani al Centro By Night, il market serale che riunisce artigiani, designer e creativi selezionati, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire manufatti unici, oggetti realizzati a mano e creazioni originali in una delle piazze più suggestive della città. Anche piazza Cavour diventa protagonista già dal tardo pomeriggio con I Ricordi in Soffitta, iniziativa che vede i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni.

Il Mercato Coperto ospita la nona edizione de La Magnèda, l’appuntamento estivo che propone cene preparate direttamente dagli operatori del mercato. I prodotti vengono cucinati e serviti sul posto, permettendo di gustare piatti legati alla tradizione e alla qualità delle materie prime locali, in un’atmosfera conviviale accompagnata da intrattenimento musicale.

La proposta culturale della serata è altrettanto ricca. Alla Corte degli Agostiniani continua la storica rassegna cinematografica Agostiniani, che da oltre vent’anni porta il grande cinema all’aperto in uno degli spazi più suggestivi del centro storico. Mercoledì 8 luglio il pubblico potrà assistere alla proiezione del film Il bene comune di Rocco Papaleo, nell’ambito del programma Cinema Revolution, che offre un ingresso scontato a 3,50 €.

Chi preferisce la letteratura e la riflessione potrà invece partecipare a Omero sotto le stelle, in programma presso il Lapidario del Museo della Città alle ore 21. L’iniziativa, curata da Marinella De Luca, propone un percorso di riscoperta del poeta greco attraverso letture, racconti e commenti capaci di mettere in dialogo il mondo omerico con la sensibilità contemporanea. L’incontro dell’8 luglio, intitolato Tante lacrime, una lacrima. Il pianto come linguaggio dell’anima, offre un’occasione per riflettere sul significato universale delle emozioni e sulla sorprendente attualità dei poemi omerici.

La musica dal vivo trova spazio all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi di Castel Sismondo, con il concerto di Gloria & The Doctors, protagonista della rassegna SGR Live (ingresso libero). Il trio, formato da Gloria Turrini, Simone Scifoni e Riccardo Ferrini, accompagna il pubblico in un viaggio sonoro che parte dalle radici del blues e si apre a influenze jazz, gospel e funk. Grazie alla voce intensa e raffinata di Gloria Turrini e all’esperienza dei musicisti coinvolti, lo spettacolo promette atmosfere musicali coinvolgenti.



Per gli appassionati di arte e cinema è inoltre possibile partecipare a Notturno d’Arte organizzato da Discover Rimini. La visita guidata serale conduce i partecipanti alla scoperta di due luoghi simbolo della città felliniana: il Cinema Fulgor, impreziosito dagli allestimenti scenografici ideati da Dante Ferretti, e il Fellini Museum ospitato negli spazi di Castel Sismondo. Un itinerario che permette di entrare nel mondo creativo di Federico Fellini e di approfondire il legame profondo tra il regista e la sua città natale. (prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del mercoledì a 333.7352877 [email protected])



Inoltre ogni mercoledì, dall’8 luglio al 26 agosto, il Fellini Museum a Castel Sismondo propone visite guidate serali a cura dei Musei Comunali prenotando a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate .

Sempre nella serata di mercoledì Visit Rimini propone, eccezionalmente, il City Tour - Le Meraviglie di Rimini, un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città attraverso secoli di storia. Dall’epoca romana al Rinascimento fino al ‘900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. (per prenotazioni https://www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini)



La serata offre anche l’opportunità di visitare musei e mostre grazie alle aperture straordinarie fino alle 23.

Al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, è possibile ammirare la mostra Carlo Zauli. Sensualità della forma, dedicata al grande artista faentino e al dialogo tra la sua ricerca sulla materia e l’universo visionario di Fellini. Nello stesso complesso sono visitabili anche in Visibili. Le Pioniere del Cinema, importante esposizione che rende omaggio alle donne che contribuirono alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico (in collaborazione con Italian Global Festival), e Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, mostra che esplora il rapporto tra fumetto, identità e questioni sociali contemporanee (in collaborazione con Italian Global Festival e Cartoon Club).

Nel cuore di piazza Cavour, i Palazzi dell’Arte ospitano inoltre Estate contemporanea, un articolato progetto espositivo che mette a confronto artisti internazionali della scena newyorkese contemporanea e il percorso pittorico dell’artista riminese Luca Giovagnoli. Le mostre offrono uno sguardo sulle molteplici forme dell’arte contemporanea e rappresentano un’importante occasione di approfondimento culturale.

Da non dimenticare il benessere. Come quasi tutte le sere, il mercoledì dalle 18 alle 20, la piazza sull’acqua, accanto al Ponte di Tiberio, accoglie sessioni di yoga, pilates, allenamento funzionale, hiit e flexability con istruttori professionisti, che aiutano a mantenersi in forma attraverso diverse discipline da praticare all'aria aperta, in uno scenario che diventa ancora più suggestivo nella luce del tramonto. (info: https://www.fluxomovement.it )

Di seguito il riepilogo degli appuntamenti:

MUSEI APERTI

Museo della Città e Domus del Chirurgo: dalle 21.00 alle 23.00 (ingresso gratuito ai cittadini e agli under 30). Fellini Museum - Castel Sismondo: Apertura straordinaria tutti i mercoledì sera dalle 21.00 alle 23.00. Al Fellini Museum – Palazzo del Fulgor è visitabile la mostra ‘Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele’, la mostra ‘inVisibili. Le Pioniere del Cinema’ e ‘Carlo Zauli. Sensualità della forma’, dedicata alla ceramica del Novecento. AI Palazzi dell’Arte: Estate contemporanea, che comprende la mostra internazionale Sailing to Byzantium: 6 artists from New York e la personale di Luca Giovagnoli – Summer Dream, che mettono in dialogo ricerca artistica internazionale e produzione contemporanea legata al territorio.

VISITE GUIDATE

Le Meraviglie di Rimini: Visita guidata a cura di Visit Rimini alle ore 21.00. Un viaggio attraverso i secoli, alla scoperta della storia, dell’arte e della cultura che hanno reso unica questa città. Informazioni - VisitRimini, Corso d'Augusto 152 - Rimini centro storico. Notturno d’Arte: Federico Fellini - Il Cinema Fulgor e il Fellini Museum. A cura di Discover Rimini. Ore 20.50. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del mercoledì al 333.7352877 o a [email protected]. Alla scoperta del Fellini Museum tutti i mercoledì dall'8 luglio al 26 agosto alle ore 21.15. Informazioni Fellini Museum, Piazza Malatesta - Rimini centro storico.

OMERO SOTTO LE STELLE

Incontri tra mito, emozioni e attualità, a cura di Marinella De Luca Museo della Città alle ore 21.00: Tante lacrime, una lacrima - Il pianto come linguaggio dell’anima.

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico Ingresso: libero fino ad esaurimento posti - info 0541 793851.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Agostiniani 2026: Mercoledì 8 luglio Cinema Revolution: Il bene comune di Rocco Papaleo (Italia 2026, 103’) Cineteca del Comune di Rimini - tel. 0541 704494 - 793640 / 793824 (sera).

FOOD

La Magnèda: cena al mercato coperto di Rimini. Dalle 18.00 alle 23.00 gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico.

SPORT

Fluxo Summer: Allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati al Ponte di Tiberio.

Info: 347 1224480.

MERCATINI

I ricordi in soffitta. Mercatino dei bambini fino a 12 anni. Dalle 17.30 alle 23.30 in Piazza Cavour. Artigiani al Centro by night: edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade. Dalle 18.00 alle ore 23.00 in Piazza Tre Martiri.

MUSIC&SHOW

Arena Francesca da Rimini - SGR Live: Gloria & The Doctors - New Orleans and Rural Blues. Caffè Vecchi 1850 - Viale Tiberio, 7, Rimini – Drink in Vinile DJ Inti – musica a 45 giri al Borgo. Enoteca 400 - Vicolo Battarra 17, Rimini dalle 21– Live: Francesco Mussoni in concerto. La Guinguette – Vecchia Pescheria Rimini dalle 21 – Live Simon Evans voce e chitarra – a seguire DJ set Twice P.