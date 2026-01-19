Il Milan non molla l’Inter, Roma quarta. Colpo Fiorentina a Bologna nel nome di Commisso

Rossoneri a -3 dalla vetta, giallorossi sorpassano la Juve e agganciano il treno Champions. Successo pesante dei viola in Emilia, pari senza reti tra Parma e Genoa

Il Milan resta in scia dell’Inter e continua a credere nella corsa al vertice. A San Siro i rossoneri superano di misura il Lecce per 1-0 grazie al gol di Fullkrug, conquistando tre punti fondamentali che permettono alla squadra di rimanere a -3 dai nerazzurri in testa alla classifica.

Vittoria pesantissima anche per la Roma, che all’Olimpico Grande Torino si impone trascinata da un ottimo esordio di Malen, subito a segno, e dal ritorno al gol di Paulo Dybala. Un successo che vale il sorpasso sulla Juventus e il quarto posto in classifica: i giallorossi si portano a -1 dal Napoli e a +3 sui bianconeri. Per Gasperini arriva anche una rivincita personale su Baroni, in una sfida dal forte significato tecnico e simbolico.

Colpo importante della Fiorentina sul campo del Bologna. I viola vincono 2-1 in una giornata speciale, dedicata al presidente Rocco Commisso, scomparso ieri. Le reti di Mandragora, Piccoli e Fabbian decidono una gara giocata con intensità dagli ospiti, che centrano il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime cinque partite. Un successo che pesa anche in chiave salvezza e vale l’aggancio al Lecce, quart’ultimo in classifica.

Nella gara delle 12.30 Parma e Genoa si dividono la posta in palio: una partita equilibrata e povera di occasioni termina 0-0.

Oggi il programma prosegue con Cremonese-Verona e con la sfida serale tra Lazio e Como, match importanti per definire ulteriormente gli equilibri della classifica.