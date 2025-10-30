Il Misano torna a sorridere, Stella battuta 1-0: decide Gudenzoni

In avvio decisivo il portiere ex San Marino Orsini, che nega il vantaggio alla Stella

Misano – Stella 1–0

Misano: Orsini; Di Pollina (86’ Tamai); Bacchiocchi; Gudenzoni; Rossi; Valeriani; Tamagnini; Kolpachkov (86’ Tamai); Camara; Simoncelli (79’ Laro); Maltoni (64’ Alvisi).

A disposizione: Conti, Cesarini, Cecci, D’Adamo Sandri, Pasos, Castro.

All.: Oscar Muratori.

Stella: Temeroli; Celli (76’ Berardi); Betti; Alvisi M.; Cicchetti (56’ Tani); Gabrielli; Ulloa (72’ Belicchi); Fantini (61’ Guidomei); Greppi (56’ Maioli); Pigozzi; Marchini.

A disposizione: Ferri, Zavaglia, Cristiani, Belloni.

All.: Nadir Bianchi.

Arbitro: Topo di Cesena.

Reti: 51' Gudenzoni.

Ammoniti: Maltoni, Rossi, Di Pollina, Tamai, Tani.

MISANO Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti combattuti e ricchi di episodi, con occasioni da entrambe le parti e tante proteste.

Pronti-via e al 1’ la Stella sfiora subito il vantaggio: Marchini raccoglie palla al limite e lascia partire un destro potente che Orsini devia in angolo con un grande intervento. Il Misano prende progressivamente campo e al 19’ risponde con Camara, che prova la conclusione da fuori ma alza troppo la mira. La migliore occasione bianco-celeste arriva al 26’: Simoncelli tenta un tiro-cross dalla sinistra che scheggia la traversa e attraversa tutta l’area, dove Tamagnini manca di un soffio il tap-in. Nel finale salgono le tensioni: entrambe le squadre reclamano un calcio di rigore, ma l’arbitro Topo di Cesena lascia correre tra le proteste. Parità all’intervallo.

Nella ripresa il Misano parte forte e al 51’ trova il gol che decide il match: corner dalla destra e stacco imperioso di Gudenzoni, che batte Temeroli con un colpo di testa preciso sotto la traversa. La Stella reagisce e al 59’ costruisce una buona occasione con uno schema su punizione che libera Marchini al tiro, ma la conclusione termina fuori. Al 63’ ancora Marchini protagonista: controlla in area, salta l’avversario e calcia alto da buona posizione. Al 65’ il numero 11 ospite ci prova ancora dalla distanza, ma Orsini si distende e para con sicurezza. L’ultima opportunità per la Stella arriva al 75’, quando Betti calcia da fuori e trova ancora la risposta sicura del portiere bianco-celeste.

Nel finale il Misano regge l'urto e porta a casa una vittoria preziosa, frutto di un grande lavoro di squadra. Tre punti pesanti per i biancocelesti di Muratori, che ritrovano il successo dopo un digiuno durato tre gare