Il Misano World Circuit fa da traino, il turismo misanese è in crescita

Il sindaco Piccioni: "Risultato di squadra, condividiamo la soddisfazione per i numeri del turismo con gli imprenditori e i cittadini"

“Siamo molto soddisfatti da quanto ha misurato l’Istat a proposito dei dati turistici riferiti all’intero 2025 e riguardanti Misano Adriatico. Gli arrivi, nel nostro Comune, crescono dell’11,11% rispetto al 2024 mentre le presenze crescono del 6,10%, in maniera bilanciata tra provenienze domestiche e dall’estero". Così il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, che evidenzia quanto la crescita premi "le politiche di promozione, la selezione degli eventi, la potente attività di Misano World Circuit, l’organizzazione turistica coi tanti interventi per la qualità e il decoro urbano. È un risultato di squadra e condividiamo la soddisfazione per questi numeri con gli imprenditori turistici e i cittadini che lavorano in un settore determinante per il benessere generale".

Leggendo i dati, evidenzia il sindaco, "risalta l’equilibrio della crescita fra ricettività alberghiera ed extralberghiera, a testimonianza di un bilanciamento d’offerta che anche nel 2025 premia entrambe. Le presenze alberghiere crescono infatti del 5,83% e quelle extralberghiere del 7,93%. Anche questa crescita in equilibrio fra le offerte è un segnale positivo".

"Questo risultato positivo è di buon auspicio per il 2026, una stagione che sarà ricca di eventi, con il Centenario del Wdw in aggiunta a quelli tradizionali, e che potrà contare anche sull'incremento dei voli sull’aeroporto di Rimini, a beneficio di tutto il territorio” ,chiosa il primo cittadino.