Il mito dei Rockets: la band arriva sul palco dell'House of Rock di Rimini

Domenica 15 marzo la tappa del tour "Some Other Space, Some Other Live"

Dopo “The Final Frontier”, i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. Prevista anche una tappa all'House of Rock, domenica 15 marzo.

“Some Other Space, Some Other Live!”, uscito il 20 novembre 2025, raccoglie l’energia e l’atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in un’edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio Cd.

Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour - che ha fatto il tutto esaurito in dieci teatri italiani nell’inverno 2025 - il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance.

Le voci, gli applausi e l’entusiasmo dei fan - fedeli compagni di viaggio fin dagli esordi - diventano parte del suono, restituendo la dimensione più vera dei Rockets.

Un documento che racconta una band ancora capace di guardare avanti, senza smettere di dialogare con la propria storia.

“Abbiamo voluto fissare l’intensità dei concerti e la connessione con il pubblico: quella parte vibrante che nessun disco in studio può restituire. È il nostro modo di condividere questo viaggio musicale, oggi come allora”, racconta Fabrice Quagliotti, leader e portavoce dei Rockets.

Con The Final Frontier - e ora con Some Other Space, Some Other Live! - i Rockets hanno segnato il ritorno alle sonorità space rock che li hanno resi celebri a livello internazionale, richiamando le atmosfere dei loro album iconici degli anni Settanta e Ottanta, come Verde (1976) e Plasteroid (1979).

La copertina del disco mostra la band in scena, con l’immagine di Alain Maratrat sullo sfondo, mentre il booklet interno include altre foto in ricordo di Christian Le Bartz, entrambe figure storiche del gruppo venute a mancare quest’anno: un segno di continuità e affetto che attraversa la storia dei Rockets.

L’album è disponibile in due versioni da collezione, in edizione limitata e numerata, in vinile triplo - 200 copie numerate in vinile trasparente cristallo e 500 in vinile blu trasparente - e in 1.000 copie doppio CD numerate, arricchite da foto esclusive rispetto all’edizione vinile.

Il disco è prodotto da RocketsGalactica e distribuito da Zamusica per le edizioni fisiche.

Con “Some Other Space, Some Other Live!” i Rockets tornano protagonisti nel 2026 con nuovi concerti dedicati non solo ai grandi successi, ma anche a brani del loro repertorio storico mai eseguiti dal vivo. Le prime date live si sono svolte il 20 febbraio al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO) e il 22 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (VE). Il tour prosegue il 15 marzo all’House of Rock di Rimini e il 22 marzo al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), a cui seguiranno altri concerti attualmente in preparazione.

Il tour, come quello precedente, sarà curato da Tube Music, che ancora una volta accompagnerà la band in questa nuova fase della sua storia live, ormai consolidata e in continua crescita.

Un ritorno che unisce memoria e presente, riaffermando il legame del gruppo con l’essenza che più lo rappresenta: il palco. Un viaggio immersivo e potente dall’inizio alla fine dei giri del vinile, testimonianza viva per chi ama davvero i Rockets.