Il Mulino Sapignoli "si mette in viaggio": il modellino diventa ambasciatore della Valmarecchia

Dopo essere stato parte del presepe natalizio del 2024, la miniatura realizzata da Alberto Celli sarà esposta nella sede della Pro Loco di Santarcangelo

Una piccola riproduzione con una grande missione: promuovere il territorio, valorizzare la storia del Mulino Sapignoli e rafforzare la collaborazione tra le associazioni della Valmarecchia. È questo l'obiettivo del progetto che vede protagonista la miniatura del Mulino Sapignoli, pronta a "mettersi in viaggio" come originale strumento di promozione turistica.

Il modellino era stato realizzato da Alberto Celli in occasione del presepe allestito all'interno del mulino per il Natale 2024. L'opera ambientava la Natività in un paesaggio ispirato alla Valmarecchia, con richiami facilmente riconoscibili come il Santuario di Saiano, a Poggio Torriana, e la Rocca di San Leo.

Grazie a un accurato intervento di riadattamento, sempre curato da Alberto Celli, che ha realizzato anche il supporto espositivo, la miniatura è stata trasformata in una vera e propria "cartolina viaggiante". Accanto al modellino sono infatti disponibili informazioni sulla storia del Mulino Sapignoli, sulla sua ubicazione e sui contatti utili per visitare quello che oggi è il Museo dell'arte molitoria.

La prima tappa del suo percorso sarà Santarcangelo di Romagna, dove la Pro Loco ha accolto l'iniziativa ospitando il modellino sotto il loggiato della sede di via Cesare Battisti.

"Un ringraziamento particolare" dicono Amici del Mulino Sapignoli Aps "agli amici della Pro Loco di Santarcangelo che gentilmente si sono adoperati per ospitare sotto il loggiato della loro sede di via C. Battisti il modellino, una bella forma di collaborazione tra associazioni di volontariato nonché tra comuni della stessa vallata."