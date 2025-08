Il murales del Bim Triathlon collocato in via Cornelio Nepote

Da ieri nel sottopasso di Bellaria è visibile l’opera realizzata dal collettivo artistico “Interno 11” in occasione dell’ultima edizione della rassegna sportiva

In accordo con l’amministrazione comunale di Bellaria, da questa mattina - nel sottopasso di via Cornelio Nepote - c’è un murales in più. E’ quello realizzato dal collettivo artistico “Interno 11” in occasione dell’ultima edizione del BIM Triathlon del 7 e 8 giugno.

Grande 6x2 metri, il murales è stato collocato nel tratto dove transita la frazione run. Molto soddisfatto Andrea Arcidiacono, presidente del Team Elite Italia, il sodalizio che organizza la manifestazione di inizio giugno: “Siamo molto felici che il Comune di Bellaria abbia accettato di collocare in uno spazio pubblico il nostro murales. Il Bim Triathlon è una rassegna che, seppur solo per qualche giorno, vive in simbiosi con la città e dunque ci sembrava bello poter lasciare un segno visibile tutto l’anno. Il fatto poi che l’opera sia stata collocata sul tracciato della frazione run è una doppia gioia che dimostra l’attenzione che il Comune di Bellaria nutre per questo evento e per lo sport in generale”.

Per le prime foto di rito non è voluto mancare il vicesindaco di Bellaria, nonchè assessore allo sport, Francesco Grassi.