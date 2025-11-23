Il Napoli rialza la testa e vola: 3-1 all'Atalanta

Inter e Roma in campo oggi. Verstappen trionfa a Las Vegas. Italia-Spagna per la finale di Davis

Il Napoli ritrova entusiasmo e risultati allo Stadio Maradona, superando l’Atalanta per 3-1 e inaugurando nel peggiore dei modi l’esordio in trasferta del nuovo tecnico nerazzurro, Palladino. Gli azzurri tornano così saldi nelle zone alte della classifica, in attesa delle risposte di oggi: l’Inter impegnata nel derby e la Roma in trasferta a Cremona.

Nel frattempo, la giornata di Serie A ha offerto emozioni forti anche a Firenze, dove Fiorentina e Juventus hanno pareggiato 1-1 in un match segnato dai cori razzisti contro Vlahović. Prosegue invece il momento d’oro del Bologna, che espugna Udine con un netto 3-0 e sfiora la vetta del campionato.

Sul fronte internazionale, la notte di Las Vegas ha incoronato ancora una volta Max Verstappen: il pilota della Red Bull ha vinto il Gran Premio davanti a Lando Norris su McLaren e George Russell su Mercedes. Solo sesto Charles Leclerc con la Ferrari.

Grande attesa anche per il tennis: oggi l’Italia si gioca la finale della Coppa Davis contro la Spagna, che ha superato la Germania 2-1. A decidere la sfida è stato il doppio iberico Granollers–Martinez, vittorioso in tre set su Krawietz–Puetz (6-2, 3-6, 6-3). Gli azzurri inseguono lo storico tris di trofei.