Il Natale d'estate a Riccione Paese: arriva “Summer Christmas”

Fino al 2 settembre ogni mercoledì sera il mercatino dei giochi dei bambini

Tradizione, cultura e intrattenimento per tutta la famiglia animano l’estate di Riccione Paese. L’antico borgo si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario di appuntamenti diffusi che invita a vivere le serate estive tra le vie storiche del centro, riscoprendone il fascino autentico, l’atmosfera accogliente e il valore delle botteghe artigiane e delle attività commerciali. Un programma pensato per valorizzare l’identità del quartiere e creare occasioni di incontro, condivisione e socialità.

Il ciclo di conferenze culturali in piazza Matteotti

Il cuore culturale dell’estate di Riccione Paese sarà rappresentato da un ciclo di quattro incontri serali all’aperto in piazza Matteotti (in caso di maltempo gli appuntamenti si terranno nella sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10), tutti con inizio alle 21.

Il percorso divulgativo prenderà il via venerdì 26 giugno con “La Divina Commedia svelata. Il Dante Alighieri iniziatico”, approfondimento dedicato ai significati simbolici e spirituali dell’opera dantesca, guidato dal professor Angelo Chiaretti e da Glauco Selva.

Venerdì 3 luglio sarà protagonista la musica con “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla”, serata dedicata al grande cantautore bolognese che vedrà la presentazione del libro di Marcello Balestra, suo storico amico e biografo.

Gli incontri riprenderanno venerdì 17 luglio con “La linea di San Michele Arcangelo. Un viaggio tra storia, simbolo e spirito”, a cura di Alessandro Saffiotti, architetto, musicista ed esperto Nar (Neuro Acoustic Reprogramming), dedicato all’esplorazione dei legami tra luoghi, tradizioni e dimensione spirituale.

La rassegna si concluderà venerdì 21 agosto con “Il potere curativo del suono. Nar, Neuro Acoustic Restructuring”, un viaggio tra neuroscienze, vibrazioni e armonia interiore condotto da Vittorio Gamba, medico, chirurgo e psicoanalista, insieme a Michela Pacassoni, scrittrice, naturalista, cantante e musicista.

I mercatini dei bambini e l’evento “Summer Christmas”

Ampio spazio sarà dedicato anche alla socialità e alle iniziative per i più piccoli con il ritorno dei tradizionali mercatini serali dei bambini, dedicati alla vendita e allo scambio di giochi usati. L’appuntamento animerà ogni mercoledì sera, a partire dalle 20:30 e fino al 2 settembre, corso Fratelli Cervi e piazza Matteotti, trasformandoli in luoghi di incontro e condivisione per famiglie e bambini.

Le piazze e le vie del borgo antico diventeranno inoltre la cornice di un evento originale e suggestivo il 22 e 23 agosto, dalle 21, quando “Summer Christmas” porterà nel cuore dell’estate riccionese la magia e le atmosfere tipiche delle festività natalizie. Un appuntamento capace di sorprendere grandi e piccoli, tra scenografie, luci e suggestioni fuori stagione.

Eventi a cura del Comitato Riccione Paese.



