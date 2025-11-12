Il Natale prende vita a San Marino Outlet con luminarie, grande albero e spettacolo musicale dal vivo

Da sabato 15 novembre in poi tanti eventi e sorprese

Sabato 15 novembre si accende la magia del Natale a San Marino Outlet dove, fino all’Epifania, i visitatori potranno vivere a pieno l’atmosfera del periodo più atteso dell’anno fra attrazioni e spettacoli per tutta la famiglia.

A dare ufficialmente il via al Natale di San Marino Outlet sarà, come tradizione, l’accensione delle luminarie e del grande albero che sorgerà nella Welcome Plaza, in programma alle ore 17:00. Un momento carico di emozioni che sarà anticipato, dalle 16:00 da un suggestivo spettacolo itinerante con oltre 30 musicisti che animeranno le vie dell’outlet con le più belle melodie natalizie.

Quest’anno le attrazioni si moltiplicano e ogni piazza dell’outlet riserverà occasioni di incanto e puro divertimento.

Torna la grande pista di ghiaccio di 200 mq dove piccoli e grandi potranno pattinare mano nella mano o compiere piroette.

Il ghiaccio sarà l’ingrediente principale di un’altra attrazione: la nuovissima pista Bumper, dove sarà possibile dare vita a scontri ghiacciati a bordo di gommoni, per divertirsi a suon di musica e in piena sicurezza.

Infine, l’ascensore di Babbo Natale aprirà le sue porte per condurre i visitatori in un incantevole viaggio interattivo tra sogni, luci e fantasia.

Sabato 13 dicembre, inoltre, a rendere l’atmosfera ancor più magica ci penserà lo spettacolo di bolle di sapone che scenderanno dal cielo come iridescenti fiocchi di neve.

Tutte le attrazioni di San Marino Outlet sono completamente gratuite e saranno attive da sabato 15 novembre a martedì 6 gennaio nei seguenti orari: