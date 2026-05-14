Il notaio risponde, in aumento le consulenze chieste allo sportello gratuito del Comune di Rimini

Già 100 gli appuntamenti nei primi quattro mesi del 2026, in tutto il 2025 furono 129

Lo sportello "Il notaio risponde" dell’Urp di Rimini, in piazza Cavour, registra una crescita importante: sono arrivati giù a 100 gli appuntamenti presi nei primi quattro mesi del 2026 e 92 sono le consulenze gratuite già erogate. Lo scorso anno il servizio aveva raggiunto complessivamente circa 129 cittadini. Lo sportello è aperto ogni martedì pomeriggio ed è gratuito. Si occupa di questioni notarili, dalla redazione di un testamento, alle donazioni, fino alle agevolazioni fiscali e ai regimi patrimoniali. "Il segnale è quello di una domanda crescente e di una fiducia consolidata verso un’iniziativa capace di abbattere le barriere, economiche e culturali, che spesso separano i cittadini dall’accesso a una consulenza qualificata", evidenzia l'amministrazione comunale. Lo sportello nasce dalla collaborazione tra il Collegio Notarile dei Distretti di Forlì-Rimini e il Comune di Rimini, che hanno rinnovato nel tempo il protocollo d’intesa originariamente firmato nel 2010. Sono oggi 24 i notai della provincia che si alternano nei turni del servizio (due in più rispetto ai 22 dell’anno scorso): "segno che la professione risponde con convinzione a un impegno che ha radici solide e risultati tangibili", si rimarca da palazzo Garampi.