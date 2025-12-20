Il Novafeltria dei giovani fa bene anche in coppa: Bellariva battuto 3-1
A segno anche il 2008 Tamagnini
Novafeltria - Bellariva 3-1
NOVAFELTRIA: Tani, Carbonara (41' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi (9' st Giacobbi), Giorgini, Piva, Castellani (6' st Camara), Astolfi (33' st Ciccioni), Tamagnini, Galli (24' st Canini). A disp.: Olivieri, Ferrari, Baldacci, Frihat. All.: Mancini.
BELLARIVA: Fontana, Zighetti, S.Ronci, Magrotti, Fini (22' pt Raimondi, 24' st Bargelli), Tonini, F.Ronci (33' st Cruz), Fabbri, Pierini, Zamagni, Russo (24' st D'Adamo Sandri). A disp.: Giovanardi, Medi, Piastra, P.Morolli. All.: D.Morolli.
ARBITRO: Saragoni di Bologna.
RETI: 7' pt Galli, 17' pt Russo, 44' pt Astolfi, 19' st Tamagnini.
AMMONITI: Piva, Castellani, Magrotti.
SECCHIANO Il Novafeltria chiude il 2025 brillantemente, superando 3-1 il Bellariva e approdando al turno successivo di Coppa Emilia di Promozione. Tante seconde linee in campo e giovani in evidenza: al 7' Galli supera Fontana, sfruttando l'assist del terzino ex Bellaria Carbonara. L'esperto portiere Tani salva due volte, ma nulla può al 17' su Russo. Al 44' Astolfi riporta in vantaggio la squadra di casa, ribadendo in rete una respinta di Fontana, il vice di Starna. Nella ripresa Andrea Pavani serve il comodo tap-in del 2008 Tamagnini, già a segno nella gara di coppa con il Gambettola.