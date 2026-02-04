Il Novafeltria è on fire: battuta la Savignanese 2-1, ancora gol di Giorgini poi bis di Castellani

I gialloblù di Mancini terzi a -3 dalla Savignanese, che rimane invece a -4 dalla vetta

Novafeltria - Savignanese 2-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (39' st Carbonara), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (33' st Medici), Cannini (21' st Astolfi), Castellani, Frihat. A disp.: Olivieri, Guci, Paesini, Camara, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Altieri (30' st Bullini), Bottini (17' st Galassi), Angeli, Gravina, Nicolini (42' st Bernardi). A disp.: Zannoni, Scarponi, Gentilini, Magnani, Pianini, Ridolfi. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 7' pt Giorgini, 13' pt Angeli, 28' st Castellani.

AMMONITI: Guerra, Piva, Astolfi.

SECCHIANO Novafeltria e Savignanese tornano in campo nel recupero della 21esima giornata del girone D di Promozione, ma su un campo ai limiti della praticabilità. Giove Pluvio non risparmia Secchiano neppure per il recupero, ma questa volta si gioca. Il Novafeltria compie così l'impresa, agganciando il Cervia a quota 38 punti al terzo posto e frenando i gialloblù di Zagnoli, che rimangono a -4 dalla capolista Misano. La gara si sblocca al 7' con Giorgini, rivelazione della stagione: il centrocampista cresciuto nel vivaio riprende una corta respinta della difesa su tiro di Giacobbi. La Savignanese trova subito il pari con Angeli, che sfrutta un errore della difesa su cross di Possenti. Nella ripresa la squadra di casa esce fuori alla distanza fisicamente, prendendo in mano il pallino del gioco. Al 53' Forti smanaccia il tiro cross di Andrea Pavani, Canini manca il tap-in. Al 72' Piva rientra dalla sinistra e crossa, un difensore tocca la traiettoria, Forti devia, ma Castellani non perdona e ribadisce in rete. Nel finale ancora occasioni per Frihat e Castellani.

I due marcatori Giorgini e Castellani

"Sono stupito dall'atteggiamento dei miei ragazzi, quando c'è da tirare fuori gli attributi li tirano fuori. Devo dire che è una costante vedere la squadra uscire fuori nella ripresa, con un buon ritmo di gioco. Facciamo i complimenti al preparatore atletico Amedeo Valentini", sottolinea l'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini. "Non è stata una partita di calcio. Si sapeva che sarebbe stata decisa da un episodio e l'hanno avuto a favore sul secondo gol. Oggi il campo era peggio della prima volta in cui siamo venuti. Non possiamo fare una disamina di una partita: una partita non è stata", evidenzia il tecnico della Savignanese, Thomas Zagnoli.

Mancini (all. Novafeltria)

Zagnoli (All. Savignanese)

Classifica

Misano 45, Savignanese 41, Cervia United e Novafeltria 38; Stella e Bakia 34, Riccione 33, Spiv 30, Roncofreddo e Diegaro 28, Gambettola 25; Civitella 22, Reno 19, Bellaria 17, Bellariva 16; Classe e Bagnacavallo 15.