Il Papa ad Assisi: "Mentre il mondo cerca speranza"
Leone XIV prega sulla tomba di San Francesco e incontra la Cei
“Una benedizione poter venire oggi in questo luogo sacro: siamo vicini agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo ci dà modo di prepararci a celebrare questo grande, umile, povero santo mentre il mondo cerca segni di speranza”. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto ai presenti durante la preghiera sulla tomba di San Francesco, ad Assisi.
Il Pontefice si trova oggi nella città del santo non solo per rendere omaggio al Patrono d’Italia, ma anche in occasione dell’assemblea dei vescovi italiani (CEI), che si svolge proprio nella cittadina umbra. La visita assume un forte valore simbolico, alla vigilia degli ottocento anni dalla morte del Poverello, figura che continua a rappresentare per la Chiesa e per il mondo un richiamo alla pace, alla fraternità e alla cura del creato.