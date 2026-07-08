Il Papa al Meeting di Rimini: visita il 22 agosto. Presentato il programma dell'edizione 2026

Al centro dialogo, politica, pace e grandi temi internazionali

Sarà la visita di Papa Leone XIV il momento più atteso del Meeting di Rimini 2026, in programma dal 21 al 26 agosto. L'edizione di quest'anno avrà come tema "L'amor che move il sole e l'altre stelle", tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia. Il Pontefice sarà presente sabato 22 agosto per un incontro con i partecipanti.

Il programma, presentato dalla Fondazione Meeting, conferma anche quest'anno un ampio spazio dedicato al confronto su politica, economia e scenari internazionali. Tra gli ospiti figurano il cardinale Pierbattista Pizzaballa, il vicepremier Antonio Tajani, il vicepremier Matteo Salvini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

L'apertura del Meeting, il 21 agosto, sarà affidata alla testimonianza della sorella di padre Jacques Hamel, il sacerdote francese ucciso in un attentato nel 2016, insieme alla madre di uno degli attentatori, in un incontro dedicato ai temi della riconciliazione e della fraternità.

Ampio spazio sarà riservato anche alla riflessione sulla guerra in Medio Oriente e sul ruolo dei cristiani nei contesti di conflitto, oltre che ai temi dell'economia sociale e delle politiche per la comunità.