Il Papa ha ricevuto la madre di James Foley, ucciso dall'Isis

La donna ha portato al Meeting di Rimini un messaggio di perdono

Oggi il Papa ha ricevuto in Vaticano la madre di James Wright Foley, il giornalista statunitense rapito nel nord della Siria nel 2012 e ucciso brutalmente dai terroristi del sedicente Stato islamico (Is) undici anni fa. Lo riferisce l'Osservatore romano.

Le immagini della sua barbara decapitazione, ricorda il quotidiano della Santa Sede, furono filmate e diffuse su Internet dagli assassini. Nonostante ciò la madre Diane ha voluto offrire una testimonianza di perdono, rinnovata anche al recente Meeting per l'amicizia fra i popoli svoltosi a Rimini, assieme allo scrittore Colum McCann (presente all'incontro con il Pontefice insieme al figlio), che ha dedicato alla vicenda un libro edito da Feltrinelli.