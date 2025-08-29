Altarimini

Il Papa ha ricevuto la madre di James Foley, ucciso dall'Isis

La donna ha portato al Meeting di Rimini un messaggio di perdono

A cura di Redazione
29 agosto 2025 19:10
Il Papa ha ricevuto la madre di James Foley, ucciso dall'Isis - Diane Foley durante il suo intervento al Meeting di Rimini
Diane Foley durante il suo intervento al Meeting di Rimini
Nazionale
Oggi il Papa ha ricevuto in Vaticano la madre di James Wright Foley, il giornalista statunitense rapito nel nord della Siria nel 2012 e ucciso brutalmente dai terroristi del sedicente Stato islamico (Is) undici anni fa. Lo riferisce l'Osservatore romano.

Le immagini della sua barbara decapitazione, ricorda il quotidiano della Santa Sede, furono filmate e diffuse su Internet dagli assassini. Nonostante ciò la madre Diane ha voluto offrire una testimonianza di perdono, rinnovata anche al recente Meeting per l'amicizia fra i popoli svoltosi a Rimini, assieme allo scrittore Colum McCann (presente all'incontro con il Pontefice insieme al figlio), che ha dedicato alla vicenda un libro edito da Feltrinelli.

