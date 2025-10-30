Il parco giochi bellariese cambia volto per Halloween: Paperopolis diventa Mostropolis

L'evento in programma domani (venerdì 31 ottobre) a partire dalle 15.30

Domani, a partire dalle 15:30, il Parco Giochi Paperopolis si trasformerà in Mostropolis, un villaggio di Halloween dove magia, zucche e creature fantastiche accoglieranno bambini, famiglie e cittadini in un pomeriggio di festa, musica e divertimento. Ma dietro a questo evento c’è molto di più: un gruppo di imprenditori del territorio che ha deciso di unire le forze per un obiettivo comune , destagionalizzare Igea Marina e creare occasioni economiche capaci di dare nuovo slancio alla città anche oltre l’estate. L’intento è chiaro: rafforzare il tessuto imprenditoriale locale attraverso la collaborazione, la condivisione di idee e la creazione di iniziative in grado di mantenere viva e attrattiva Bellaria Igea Marina tutto l’anno. Così prende forma Mostropolis, risultato di una collaborazione concreta tra imprese locali, Confcommercio Bim Imprese Bellaria Igea Marina e amministrazione Comunale, che ha dato il patrocinio per Mostropolis; una collaborazione nata per dare nuova energia alla città e favorire occasioni di crescita economica e sociale durante tutto l’anno.