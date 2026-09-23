Il Pd della Valconca cambia guida: Ardes Cinelli è il nuovo coordinatore

Il segretario del circolo di Morciano succede a Christian D’Andrea, che ha lasciato l’incarico dopo oltre dieci anni. "Puntiamo al rinnovamento nella continuità"

Un nuovo coordinatore per il Partito Democratico della Valconca e una fase che punta a tenere insieme continuità e rinnovamento. È Ardes Cinelli, attuale segretario del circolo Pd di Morciano, a raccogliere il testimone da Christian D’Andrea, dimessosi a giugno dopo oltre dieci anni alla guida della zona comprensoriale. La nomina è arrivata dopo il congresso del 23 luglio, chiamato a individuare il nuovo coordinatore. La Direzione comprensoriale si è poi riunita venerdì 18 settembre per prendere atto dell'esito del congresso e formalizzare il passaggio di consegne. A D’Andrea è arrivato il ringraziamento della Direzione per "tutta l’opera svolta e per il percorso tracciato come prospettiva per lo sviluppo e crescita del partito e delle istituzioni in Valconca".

Cinelli manterrà intanto anche l'incarico di segretario del circolo Pd di Morciano. Nel nuovo ruolo potrà contare su una squadra composta da quattro collaboratori: Fioralba Kaloshi, 31 anni, Matteo Bianchi, 27, Davide Barbieri, 27, e Daniele Galluzzi, 39. "Mi impegnerò a proseguire il lavoro svolto da D’Andrea e contemporaneamente a iniziare un percorso che si svilupperà con l’impegno programmatico del rinnovamento nella continuità", ha dichiarato il neo coordinatore, indicando così la linea che intende seguire nel nuovo incarico.

Tra i primi temi messi sul tavolo c'è l'organizzazione interna del partito, con particolare attenzione agli iscritti e alla struttura dei nuovi circoli comunali. Sul fronte amministrativo, l'attenzione sarà rivolta all'Unione della Valconca e ai Comuni del territorio, con uno sguardo particolare alle prossime elezioni amministrative previste nella primavera del 2027 a Sassofeltrio e Montescudo-Monte Colombo. Nell'agenda del nuovo coordinamento entra anche il quadro politico nazionale in vista delle elezioni del 2027. Accanto alle scadenze elettorali, Cinelli ha indicato una serie di temi sociali sui quali il Pd della Valconca intende concentrare il proprio lavoro: parità di genere, diritti delle donne e della famiglia, sicurezza, socialità, protezione delle fasce più deboli, accoglienza e integrazione.