Il Pd di Rimini: "Condanniamo aggressione Usa al Venezuela"

Il Partito Democratico della Città di Rimini esprime "la sua più ferma condanna per l'aggressione americana al Venezuela, un atto che rappresenta una palese violazione del diritto internazionale".



"È inaccettabile - si legge nella nota del Pd - che si utilizzi la forza per dimostrare il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Questo atteggiamento è contrario ai principi fondamentali della convivenza internazionale e mette a rischio la sicurezza e la stabilità globale. La natura illiberale di un governo non può giustificare l'attacco a uno stato sovrano. Il diritto internazionale deve essere sempre rispettato ed applicato in modo equo e imparziale".



"Per noi del Partito Democratico, il rispetto del diritto internazionale e la difesa della sovranità degli Stati sono valori non negoziabili. Chiediamo quindi al Governo italiano di prendere posizione con fermezza contro questa aggressione e di lavorare per una soluzione diplomatica e pacifica della crisi. La pace e la stabilità nel mondo dipendono anche dalla nostra capacità di difendere i principi fondamentali del diritto internazionale", aggiunge il Segretario Comunale Pd Giacomo Gnoli.