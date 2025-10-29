Il Pd di Rimini presenta la nuova Segreteria: ecco i nomi

"Rafforziamo la nostra presenza sul territorio, con banchetti e iniziative pubbliche", spiega il segretario Giacomo Gnoli

Il Partito Democratico ha nominato la nuova segreteria di Rimini. Ieri sera il neo segretario Giacomo Gnoli ha presentato ufficialmente i nomi: la nuova composizione punta a rafforzare il radicamento sul territorio e a costruire il percorso programmatico in vista delle elezioni comunali del 2027.

La nuova squadra sarà così composta con le seguenti deleghe tematiche: Giacomo Gnoli - Segretario e Transizione ecologica, Annamaria Barilari - Vicesegretaria e Turismo, Yuliana Trengia - Diritti e Politiche di genere, Claudia Corsini - Sociale, Lorenzo Celli - Trasporti e Mobilità, Roberto Mancini - Attività economiche, Giuliano Zamagni - Scuola e Università, William Raffaeli - Salute, Vanessa Paglialunga - Politiche del Lavoro, Emanuele Bianchi - Europa e Lavoro stagionale, Stefania Urbinati - Legalità e Formazione politica, Giovanni Casadei - Urbanistica e Territorio, Donato Piegari - Cultura, Damiana Bertozzi - Comunicazione e Terzo settore, Alberto Clementi - Sicurezza, Elia Ricciotti - Ambiente e Green Economy.

Inoltre presente una Segreteria organizzativa composta da Fiorella Zangari, Loretta Pompili e Paolo Morolli con il compito di facilitare il rapporto con i circoli, presenza sul territorio e iniziative territoriali.

Tra i compiti principali della nuova segreteria ci saranno il radicamento territoriale, la costruzione programmatica per le elezioni comunali del 2027 e il coinvolgimento della base. "Con questa nuova squadra il Pd di Rimini dimostra di essere determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio, attraverso banchetti, iniziative pubbliche, direzioni tematiche e l'individuazione di momenti conviviali per accrescere il radicamento con la nostra base sul territorio. Lavoreremo sodo per un partito che sia il perno di un centrosinistra forte, e diventi quel ponte di congiunzione tra amministratori e cittadini", afferma il neo-Segretario comunale Giacomo Gnoli.