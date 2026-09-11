Il pino caduto in viale Ceccarini verrà rimosso oggi

L'albero di viale Ceccarini sarà rimosso oggi. Il Comune ricorda gli interventi sulla sicurezza del verde pubblico e privato

Il pino è rimasto a terra lungo viale Ceccarini dalla serata di giovedì. Nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, verrà rimosso da una ditta specializzata incaricata dal proprietario dell'area sulla quale si trovava l'albero. Il Comune di Riccione, dopo il crollo, ha avviato i contatti con il privato e ora richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere in sicurezza anche le alberature che si trovano nelle proprietà private.

L'intervento di rimozione è previsto già nel primo pomeriggio e dovrebbe permettere di ripristinare rapidamente l'area. Il caso di viale Ceccarini diventa così anche l'occasione per il Comune di ricordare ai proprietari le responsabilità legate agli alberi che si trovano all'interno delle loro aree, soprattutto quando le piante si affacciano direttamente su strade, marciapiedi e altri spazi pubblici.

"Per la sicurezza della nostra città serve l'impegno condiviso di tutti", dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli. L'amministrazione ricorda il lavoro svolto negli ultimi anni sul patrimonio verde comunale, a partire dal censimento di oltre 24mila alberi.

Dal giugno 2022, quando è iniziato il mandato dell'attuale amministrazione, il Comune ha avviato una ricognizione sistematica delle alberature presenti sul territorio. Su migliaia di alberi sono state effettuate analisi per verificarne la stabilità, mentre su circa 500 esemplari sono state eseguite prove di trazione per valutare eventuali rischi. Ogni anno, inoltre, vengono potati circa mille alberi e vengono sostituiti quelli che non garantiscono più adeguate condizioni di sicurezza. L'attività di controllo riguarda anche viale Ceccarini. Nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana della strada, dal valore complessivo di 10 milioni di euro, le alberature sono sottoposte a monitoraggio fitosanitario. Nel sottosuolo sono stati inoltre utilizzati vespai areati e terreni organici per favorire l'ossigenazione degli apparati radicali e ridurre le interferenze tra radici e pavimentazione.

Sul fronte delle regole, il Comune ricorda infine il nuovo Regolamento per la cura del verde, approvato nel marzo 2025. Il provvedimento introduce indicazioni per l'utilizzo di pavimentazioni drenanti, celle vegetative, verde pensile e verticale e dedica una tutela specifica ai pini dei viali storici e della città-giardino.