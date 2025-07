Il potere nascosto della masticazione: l'approfondimento col dr. Chicone

Perché masticare bene è uno dei gesti più rivoluzionari per la salute. Intervista al dr. Chicone, fondatore delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso

Quando pensiamo alla salute della bocca, immaginiamo spesso il sorriso, l’estetica, l’igiene. Ma c’è un aspetto che troppo spesso viene ignorato e che, in realtà, può influenzare radicalmente il benessere dell’intero organismo: la masticazione.

Scopriremo insieme perché masticare bene – e masticare molto – non è solo un gesto automatico, ma un vero e proprio biohacking naturale, che può migliorare la digestione, la salute intestinale, la forma fisica e persino l’umore.



Masticare non è solo il gesto che precede la deglutizione. È un atto fisiologico complesso, che coinvolge muscoli, articolazioni, enzimi, ormoni e circuiti nervosi. Ed è proprio nella qualità della masticazione che si nasconde uno dei segreti più potenti per vivere meglio, più a lungo e con più energia.

Dott. Chicone

Masticare è digerire… con la testa



La masticazione è il primo anello della catena digestiva.

Masticare lentamente e a lungo permette di:

• attivare gli enzimi salivari che iniziano la digestione dei carboidrati,

• preparare lo stomaco a ricevere il cibo sminuzzato,

• ridurre il carico intestinale, evitando fermentazioni, gonfiori, reflusso e infiammazioni.



Ma non solo. Quando mastichiamo con calma, stimoliamo il nervo vago, che favorisce il rilassamento e attiva il sistema parasimpatico. Questo significa migliore digestione, migliore assorbimento, maggiore lucidità mentale e persino migliore sonno.





Il numero magico: dai 20 ai 30 atti masticatori



Secondo studi recenti, esiste una soglia ottimale per godere di tutti i benefici della masticazione: tra 29 e 39 atti masticatori per boccone.

Sotto questa soglia, il cibo viene deglutito troppo presto e il processo digestivo si complica.

Sopra, si attivano i meccanismi della sazietà, si regola l’insulina, si evitano picchi glicemici e si stimola il metabolismo.



Non a caso, nei protocolli di nutrizione per la longevità, la masticazione lenta è considerata una forma di biohacking naturale.





Che cosa dovremmo masticare?



Nel mondo moderno siamo circondati da cibi morbidi, già pronti, facili da inghiottire.

Zuppe, frullati, snack gommosi o cremosi: tutto è progettato per “saltare” la fase della masticazione.



Ma il nostro corpo ha bisogno di resistenza, consistenza, stimolazione.

Per masticare bene serve introdurre nella dieta:

• verdure crude (carote, finocchi, sedano),

• frutta intera (mele, pere, noci),

• cereali integrali in chicco,

• legumi interi, non frullati,

• carne e pesce da masticare, non tritati o omogeneizzati.



Questi alimenti allenano la bocca, migliorano la circolazione nei tessuti, rafforzano le articolazioni temporo-mandibolari e riattivano il legame tra cibo e consapevolezza.





Masticazione e odontoiatria: oltre l’estetica



Nel nostro centro Il Mondo del Sorriso, la masticazione è parte integrante di ogni percorso.

Restituire denti fissi e belli non è mai un fine estetico, ma un mezzo per restituire funzione, salute e libertà alimentare.

Con il nostro protocollo esclusivo MDSDF10, anche chi ha perso molti denti può tornare a masticare in modo completo e fisiologico in poche ore.



Perché un sorriso che funziona non è solo bello da vedere. È uno strumento di benessere quotidiano.

La salute comincia dalla bocca



Ogni volta che mastichi, stai inviando un segnale al tuo corpo:

“Sto digerendo, sto nutrendo, sto prendendomi cura di me.”



Masticare lentamente è un atto di consapevolezza, un gesto semplice che può cambiare profondamente la tua salute.

E se hai difficoltà, dolore o impedimenti, non ignorarli: esistono soluzioni precise e immediate per tornare a vivere a pieno ogni pasto… e ogni sorriso.

Alessandro Rocco Chicone

