Il presepe come valore e radici: gli auguri social di Meloni e La Russa

“Buon Natale, costruiamo con le azioni l’anno nuovo”

In occasione delle festività natalizie, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno voluto rivolgere i loro auguri agli italiani tramite messaggi sui social, sottolineando il valore simbolico del Natale e l’importanza delle radici culturali e personali.

In un video pubblicato online, Giorgia Meloni si è mostrata davanti al presepe, simbolo centrale del Natale, spiegando il significato di questa tradizione: “Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando. A chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione. A chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta davanti al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale”.

La premier ha sottolineato come il presepe non sia soltanto una rappresentazione religiosa, ma anche un custode di valori e radici culturali: “Il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”.

Anche Ignazio La Russa ha condiviso i suoi auguri in un video sui social: “Vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo, ma vi ricordo che dipende da noi, non dall’anno o dalla data del Natale. Il Natale dobbiamo conquistarcelo nel nostro cuore, l’anno nuovo dobbiamo costruirlo con le nostre azioni”.

Entrambi i messaggi puntano quindi a celebrare il Natale come momento di riflessione e condivisione, evidenziando il legame tra tradizione, valori e responsabilità personale nel costruire il futuro.