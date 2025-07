Il presidente della Camera di Commercio in visita alle imprese d’eccellenza della provincia di Rimini

Un confronto diretto tra il presidente Battistini e gli imprenditori

Il presidente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Carlo Battistini, è stato in visita ad alcune imprese d’eccellenza associate a Confcommercio della provincia di Rimini. Focus sui settori del commercio e dei servizi turistici, fiori all’occhiello del nostro territorio provinciale. Durante gli incontri all’Altamarea Beach Village di Cattolica, al Victor Lab di Riccione e a Mare Chiaro, azienda ittica di Rimini, il presidente Battistini è stato accompagnato dal presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini, dal direttore Andrea Castiglioni e dal membro di giunta camerale Gaetano Callà. Sui rispettivi territori, presenti anche il presidente di Confcommercio Cattolica, Giacomo Badioli e il consigliere di Confcommercio Riccione, Maurizio Pascucci.

“Ringraziamo per la disponibilità il presidente Battistini per questa visita – ha detto il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -. Riteniamo importante essere vicini alle imprese anche attraverso momenti di confronto e ascolto diretto come questo. Abbiamo scelto tre imprese che coniugano tradizione e innovazione, esempi di professionalità, operosità e spirito imprenditoriale, che rappresentano al meglio il valore del nostro tessuto economico provinciale. Il presidente di Camera di Commercio si è soffermato a lungo ad ascoltare le storie di queste aziende, ha consegnato riconoscimenti, ma soprattutto ha voluto dimostrare la vicinanza della Camera di Commercio territoriale a chi fa impresa. Da parte loro, gli imprenditori hanno mostrato grande entusiasmo facendo visitare le aziende e coinvolgendo nel dialogo anche i propri dipendenti. Un’occasione fortemente voluta per rendere omaggio al loro impegno, ma soprattutto per capirne le esigenze, i progetti di sviluppo e anche le difficoltà con cui si scontrano nella gestione della propria impresa”.