Il primo museo informatica d'Europa: Pennabilli spicca alla manifestazione sulla robotica e Ia

We Make Future a Bologna: in evidenza anche il Museo di informatica di Pennabilli

Anche il Museo di Informatica di Pennabilli è stato protagonista a “We Make Future”, alla fiera di Bologna, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate all’intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie digitali emergenti.

Riconosciuto come il primo museo di informatica d’Europa, il museo pennese ha festeggiato i 35 anni esponendo alla fiera i più antichi e prestigiosi computer che hanno fatto la storia dell’informatica.

"Questo ponte ideale tra passato e futuro è stato particolarmente apprezzato dai visitatori perché conoscere la storia dell’informatica non serve soltanto a conservare la memoria del passato, ma anche a comprendere come le tecnologie digitali influenzino la società e a prepararsi ai cambiamenti futuri. Un messaggio da noi particolarmente sentito: il museo si rivolge principalmente agli studenti, considerando quanto l’intelligenza artificiale, la robotica e la realtà virtuale stiano trasformando il mondo della scuola, del lavoro e della vita quotidiana", spiega Franco Baldoni, dalla direzione dell'associazione culturale Mateureka.