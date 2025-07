Il Ravenna torna in Serie C: nel girone troverà Carpi, Forlì e Rimini

Ammesso al posto della Spal, la squadra romagnola rientra tra i professionisti grazie al meccanismo dei ripescaggi

Il Consiglio Federale della Figc ha ufficializzato oggi la composizione dell'organico della Serie C per la stagione 2025/2026. Tra le novità più rilevanti, spicca il ritorno del Ravenna nel calcio professionistico. La formazione giallorossa è stata infatti ammessa al campionato al posto della Spal, esclusa per motivi legati alla mancata iscrizione.

La decisione rientra nell’ambito del criterio dell’alternanza nei ripescaggi, secondo cui sono state reintegrate anche l’Aurora Pro Patria (al posto della Lucchese) e l’Inter U23 (al posto del Brescia).

Per il Ravenna si tratta di un ritorno importante, che riaccende l’entusiasmo di una piazza storica. I giallorossi ritroveranno in Serie C tre avversarie emiliano-romagnole: Carpi, Forlì e Rimini, con cui daranno vita a una serie di affascinanti derby regionali.

La società, ora attesa da nuove sfide sul campo e sul piano organizzativo, potrà pianificare la stagione con maggiore fiducia e ambizione.