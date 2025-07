Il regista e giornalista Nevio Casadio omaggia Tonino Guerra a San Mauro Pascoli

Il dialogo con Miro Gori si terrà venerdì 25 luglio, ed è parte della rassegna "Giardino della Poesia"

Il regista e giornalista Nevio Casadio, venerdì 25 luglio, omaggia Tonino Guerra. Lo fa a Casa Pascoli nella quinta serata della rassegna del Giardino della Poesia a San Mauro Pascoli in dialogo con Miro Gori (inizio ore 21.15, ingresso libero; in caso di maltempo lo spettacoli si svolgerà nel Centro di Documentazione a Casa Pascoli).

Casadio, considerato da sempre “cacciatore” di storie poetiche, racconterà il suo speciale rapporto con il poeta e sceneggiatore di Santarcangelo, fonte di ispirazione del suo recente romanzo “Le stanze dei giardini segreti”, in un sodalizio durato anni e contrassegnato da lunghe frequentazioni che hanno sviluppato svariati progetti. Una serata come nei sogni, tra magia e realtà, sospesa nella stanza di un giardino segreto, dove la poesia ci parla anche per immagini.

Casadio, giornalista, reporter, regista, per la Rai ha realizzato numerosi lavori su Guerra, Pupi Avati e Fellini. Sempre in Rai ha collaborato con i maggiori autori della tv, tra i quali Sergio Zavoli, Enzo Biagi, David Sassoli, Romano Tamberlich, Stefano Tomassini, Giovanni Minoli. Ha firmato reportage e docufilm realizzati in Italia e nel mondo, Balcani, India, Russia, Israele. Il docufilm Sulle orme di Yuri Ahronovitch, presentato in anteprima mondiale al Moscow International Film Festival, successivamente tra i diversi Festival l’International Conservatory Week Festival in San Pietroburgo e al Jerusalem Jewish Film Festival. Per Medusa Film ha firmato La favola di un visionario. Ha pubblicato alcuni libri e tra i premi ha vinto tre volte il Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi e il Guidarello al giornalismo.

Il Giardino della poesia è promosso dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzato da Sammauroindustria, in collaborazione con Accademia Pascoliana e Romagna Banca. La direzione artistica è di Gianfranco Miro Gori. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Nelle serate di spettacolo al Giardino di Casa Pascoli sarà possibile visitare la casa natale del Poeta.